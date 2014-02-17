استان هاي گيلان و آستراخان مي توانند روابط دوستي ايران و روسيه را تقويت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی شامگاه یکشنبه در ديدار وزير روابط بين الملل و اقتصادخارجي آستراخان با اشاره به اينکه گسترش روابط بين گيلان و استانهاي جنوبي روسيه براي مدتي کند شده بود، افزود: هم اکنون اين اراده در استان وجود دارد تا ارتباط دو جانبه افزايش يابد.



وی اظهارداشت: در گذشته تفاهمنامه هاي مشترکي بين دو طرف به امضا رسيده است که از طرف آستاراخان مي خواهم در اين زمينه فعال تر وارد شود و اتاق بازرگاني در گيلان نيز به جد پيگير اجراي مفاد آن باشد.



استاندار گیلان با اشاره به توانمندي هاي گيلان در حوزه درماني و دانشگاهي گفت: این استان ارتباطات خوبي را در حوزه توريسم درماني با کشورهاي حاشيه درياي خزر آغاز کرده است و اين موضوع مي تواند موجب افزايش روابط دو جانبه شود.



وي افزود: گيلان مي تواند برای افزايش ارتباطات دو جانبه در بخش هاي تجاري، خدماتي، صنعتي، دانش فني حوزه شيلاتي و کشاورزي و صادرات محصولات کشاورزي با آستراخان همکاري داشته باشد.



نجفی اظهار داشت: با آستراخان روسيه در بخش هاي کشتي سازي و تجاري نيز علاقمند به گسترش روابط دو جانبه هستيم.



وی همچنین با اشاره به اينکه زمينه هاي مناسب براي روابط گردشگري بين دو استان وجود دارد، گفت: اگر اين روابط جنبه تجاري و اقتصادي نداشته باشد افول مي کند.



استاندار گیلان افزود: گيلان در بخش سو آپ نفت هم آمادگي دارد با آستراخان همکاري کند.



وزير روابط بين الملل و اقتصاد خارجي آستراخان روسيه نيز در اين ديدار با تبريک سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران به استاندار از حضور در گيلان اظهار خوشحالي کرد و گفت: مصمم هستيم تا ارتباطات تاريخي خود را فعال تر از گذشته کنيم.



دينس آفا ناسيف با اشاره به بازديد خود از اتاق بازرگاني، منطقه آزاد و بنادر استان افزود: مبادلات گيلان و آستاراخان در حال افزايش است.



ماکيسم بارانوف سرکنسول روسيه در شمال نيز با بيان اينکه روابط گيلان آستراخان در سطح خوبي قرار دارد، اظهارداشت: وزراي خارجه دو کشور از افزايش اين روابط حمايت مي کنند.

