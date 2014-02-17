قانون شکنی در هتل کار دست مهاجم آرسنال داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم فرانسوی آرسنال در تاریخ دوم فوریه و پیش از بازی آرسنال با کریستال پالاس که به برتری 2 بر صفر توپچی‎ها انجامید، یک مدل را به هتل فورسیزنز که محل اقامت تیم آرسنال بود دعوت کرد که تصویری از این دو بر روی روزنامه سان منتشر شده است.

"اولیویه ژیرو" پس از آن از همسرش و همین طور سرمربی آرسنال عذرخواهی کرد.

سرمربی تیم فوتبال آرسنال گفت: این یک موضوع داخلی است و نمی‎خواهم در مورد این موضوع خصوصی، اظهار نظر عمومی کنم.

ژیرو از طریق توییتر از همسرش که ژوئن گذشته صاحب یک پسر به نام "پل" از وی شد، عذرخواهی کرد.

مهاجم آرسنال گفت: از همسرم، خانواده، دوستان، مربی تیم، هم‎تیمی‎ها و تماشاگران آرسنال عذرخواهی می‎کنم. اکنون باید مبارزه کنم تا خانواده و باشگاهم مرا ببخشند. هیچ چیز دیگر در این لحظه اهمیت ندارد.

باشگاه در ابتدا در نظر داشت 230 هزار پوند این مهاجم را جریمه کند اما پس از اینکه وکلای وی با روزنامه سان نامه‎نگاری کردند که رابطه ای بین این دو صورت نگرفته، از تصمیم خود کمی عقب نشینی کرده است.