كم كاري ما به نام شاهرخي نوشته مي شود

حسين كعبي بازيكن جوان تيم ملي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" افزود: ما در نيمه اول خيلي بد بازي كرديم و با گلي كه دريافت كرديم كارمان تا حدودي سخت شد. اما با فشاري كه بر تيم حريف وارد كرديم توانستيم نتيجه را به سود خود تغيير دهيم.

كعبي درمورد كم شدن نفوذهايش در نيمه دوم گفت: در نيمه دوم بازيكن شماره 3 اردن با يارگيري نزديك اجازه نفوذ را به من نداد و همين مساله باعث شد تا نتوانم مثل نيمه اول نفوذ داشته باشم.

وي افزود: در نيمه دوم با تعويضها به جاي مربيان ورق برگشت و ما موفق شديم نتيجه بازي را عوض كنيم ومن اميدوارم درآينده همين روند ادامه داشته باشد و تيم ما بتواند به جام ملتهاي آسيا راه يابد.

كعبي در مورد عملكرد همايون شاهرخي نيز گفت: آقاي شاهرخي چه كار بايد كند؟ او كه نمي تواند وارد زمين شود و بازي كند. متاسفانه كم كاري و بازي ضعيف ما همه به نام ايشان نوشته مي شود و من و تمام بازيكنان تيم ملي تلاش مي كنيم تا با رفع اشتباهات خود تدابير مربيان را در زمين پياده كنيم تا مشكلي از اين بابت متوجه آنها نشود.