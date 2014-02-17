اولویت اول استانداری تهران گسترش حمل و نقل شهری است

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زیباسازی ورودی شهرها و توسعه فضای سبز از دیگر اولویت های استانداری تهران در شهرهای استان تهران است.

وی در پاسخ به اینکه بعد از شش ماه اسلامشهر، شهردار خود را شناخت و به نظر جنابعالی مهمترین اولویت های کاری شهردار جدید چه مواردی باید باشد؟ اعلام کرد: توجه ویژه به حمل و نقل عمومی با اولویت مترو، ساماندهی ساخت و سازها، برخورد با تخلفات ساختمانی و تکمیل پروژه های نیمه تمام از موارد مهمی هستند که شهردار اسلامشهر باید مدنظر قرار دهد.

این مسئول در خصوص طولانی شدن به اجرا رسیدن پروژه مترو اسلامشهر، یادآور شد: اجرای این پروژه به طور طبیعی دارای هزینه بالا و زمان بر است و اعتبارات آن سنگین است، مترو تهران از قبل از انقلاب شروع شده و ببینید تاکنون چقدر کار شده، از لحاظ فنی کار حساسی است، ما هم گله داریم ولی در واقع اجرایی شدن پروژه مترو اسلامشهر خیلی دیر نشده و در حال حاضر شرکت مترو تهران به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شده است.

معاون عمرانی استانداری تهران، از اعضا شورای شهر اسلامشهر خواست که تعامل بیشتری با هم داشته باشند و خاطرنشان کرد: اختلاف نظر طبیعی و خیلی هم خوب است و باعث پیشرفت می شود ولی اگر قرار باشد درگیر مسائل حاشیه ای شویم اصلا کار درستی نیست و من توصیه می کنم که زمان خدمت رسانی به مردم را از دست ندهید و با تعامل و همکاری به پیشرفت و آبادانی شهر اسلامشهر بپردازید.