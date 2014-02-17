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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۹

کریمی با انتقاد شدید از داور مسابقه/

کمیته داوران به شدت از تیم فوتبال پیکان حمایت می کند/ به داور باختیم نه یزد لوله

کمیته داوران به شدت از تیم فوتبال پیکان حمایت می کند/ به داور باختیم نه یزد لوله

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه راهیان کرمانشاه گفت: نمی دانم به چه خاطر اما رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال به شدت از تیم پیکان حمایت و با گزینش بسیار بد داوران، در واقع دارد زمینه های صعود این تیم به لیگ برتر را فراهم می کند.

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز گذشته تیم های راهیان و یزد لوله که با برتری دو بر صفر تیم یزدی همراه بود، اظهار داشت: تیم ما این مسابقه را به داور باخت و متاسفانه کمیته داوران از فردی برای قضاوت این دیدار حساس استفاده کرد که حساسترین دیداری که طی یکسال اخیر داوری کرده بود مربوط به لیگ های دو و سه بوده است.

وی افزود: تیم ما نتیجه مسابقه را به اشتباهات فاحش داوری واگذاری کرد چرا که گل دوم حریف صد در صد آفساید بود و در طول مسابقه نیز با سوت های بسیار اشتباه خود عملا تمرکز بازیکنان ما را بهم زد.

کریمی خاطرنشان کرد: در این مسابقه هر زمان بازیکنان ما نزدیک محوطه جریمه حریف می شدند داور خطای بازیکنانمان را اعلام می کرد در مقابل به راحتی از خطای بازیکنان حریف چشم پوشی و بی مورد به حریف خطا می داد.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه یادآور شد: من قبل از مسابقه نیز به آقای عسگری گفتم که این داور در حدو اندازه این مسابقه نیست اما آن ها حساب شده و با برنامه یرزی قبلی این داور ضعیف را برای قضاوت مسابقه راهیان و یزد لوله قرار دادند تا به نوعی اشتباهات داوری هفته گذشته پیکان و یزد لوله که به ضرر تیم یزدی بود را جبران کرده باشند.

کریمی تاکید کرد: ما هفته آینده با تیم پیکان در کرمانشاه بازی داریم و اگر داوران بخواهند اینگونه ضعیف و مغرضانه قضاوت کنند تیم را از زمین بیرون می کشیم و دیگر مسابقه نخواهیم داد.

وی در پایان گفت: تیم ما در مقابل یزد لوله به هیچ عنوان مستحق شکست نبود چرا که چندین موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم و حتی یک توپ هم به تیر دروازه حریف زدیم و در نیمه دوم هم کاملا سوار بر بازی بودیم ولی متاسفانه داوران این دیدار اجازه پیروزی را از ما گرفتند.

کد مطلب 2237811

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