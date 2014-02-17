کمیته داوران به شدت از تیم فوتبال پیکان حمایت می کند/ به داور باختیم نه یزد لوله

سلمان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار روز گذشته تیم های راهیان و یزد لوله که با برتری دو بر صفر تیم یزدی همراه بود، اظهار داشت: تیم ما این مسابقه را به داور باخت و متاسفانه کمیته داوران از فردی برای قضاوت این دیدار حساس استفاده کرد که حساسترین دیداری که طی یکسال اخیر داوری کرده بود مربوط به لیگ های دو و سه بوده است.

وی افزود: تیم ما نتیجه مسابقه را به اشتباهات فاحش داوری واگذاری کرد چرا که گل دوم حریف صد در صد آفساید بود و در طول مسابقه نیز با سوت های بسیار اشتباه خود عملا تمرکز بازیکنان ما را بهم زد.

کریمی خاطرنشان کرد: در این مسابقه هر زمان بازیکنان ما نزدیک محوطه جریمه حریف می شدند داور خطای بازیکنانمان را اعلام می کرد در مقابل به راحتی از خطای بازیکنان حریف چشم پوشی و بی مورد به حریف خطا می داد.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه یادآور شد: من قبل از مسابقه نیز به آقای عسگری گفتم که این داور در حدو اندازه این مسابقه نیست اما آن ها حساب شده و با برنامه یرزی قبلی این داور ضعیف را برای قضاوت مسابقه راهیان و یزد لوله قرار دادند تا به نوعی اشتباهات داوری هفته گذشته پیکان و یزد لوله که به ضرر تیم یزدی بود را جبران کرده باشند.

کریمی تاکید کرد: ما هفته آینده با تیم پیکان در کرمانشاه بازی داریم و اگر داوران بخواهند اینگونه ضعیف و مغرضانه قضاوت کنند تیم را از زمین بیرون می کشیم و دیگر مسابقه نخواهیم داد.

وی در پایان گفت: تیم ما در مقابل یزد لوله به هیچ عنوان مستحق شکست نبود چرا که چندین موقعیت مسلم گلزنی را از دست دادیم و حتی یک توپ هم به تیر دروازه حریف زدیم و در نیمه دوم هم کاملا سوار بر بازی بودیم ولی متاسفانه داوران این دیدار اجازه پیروزی را از ما گرفتند.