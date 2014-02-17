  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۷

معاون وزیر علوم عنوان کرد:

آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی/ زمان ارائه به شورایعالی انقلاب فرهنگی

آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی/ زمان ارائه به شورایعالی انقلاب فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم از آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی خبر داد.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی در وزارت علوم، گفت: یک کمیته علمی در معاونت فرهنگی به منظور بررسی و بازنگری قوانین و ضوابط موجود تشکیل شده است. این قوانین شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع مربوطه است.

وی با بیان اینکه آنچه مد نظر وزارت علوم است تدوین قوانین جدید نیست، اظهار داشت: وزارت علوم بر اساس قوانین موجود حقوق دانشجویان را معرفی و به آنان اعلام می کند از چه حق و حقوقی در آموزش عالی و جامعه برخوردار هستند.

معاون فرهنگی وزارت علوم همچنین از تشکیل یک کمیسیون در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و در این باره، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین این منشور با وزارت علوم همکاری می کند و هم اکنون در حال بررسی قوانین موجود است.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال تحصیلی جاری حاصل کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل به یک مجموعه شود و پس از برگزاری سلسله جلساتی، هماهنگی های لازم در قالب یک پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ارائه شود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است آیین نامه انضباطی در قالب این منشور بگنجد، خاطرنشان کرد: در آیین نامه های انضباطی هم بخشی که ناظر به تقویت حقوق دانشجویان است مورد توجه قرار می گیرد.

کد مطلب 2237815

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