آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی/ زمان ارائه به شورایعالی انقلاب فرهنگی

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق دانشجویی در وزارت علوم، گفت: یک کمیته علمی در معاونت فرهنگی به منظور بررسی و بازنگری قوانین و ضوابط موجود تشکیل شده است. این قوانین شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع مربوطه است.

وی با بیان اینکه آنچه مد نظر وزارت علوم است تدوین قوانین جدید نیست، اظهار داشت: وزارت علوم بر اساس قوانین موجود حقوق دانشجویان را معرفی و به آنان اعلام می کند از چه حق و حقوقی در آموزش عالی و جامعه برخوردار هستند.

معاون فرهنگی وزارت علوم همچنین از تشکیل یک کمیسیون در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و در این باره، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین این منشور با وزارت علوم همکاری می کند و هم اکنون در حال بررسی قوانین موجود است.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال تحصیلی جاری حاصل کار شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل به یک مجموعه شود و پس از برگزاری سلسله جلساتی، هماهنگی های لازم در قالب یک پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ارائه شود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است آیین نامه انضباطی در قالب این منشور بگنجد، خاطرنشان کرد: در آیین نامه های انضباطی هم بخشی که ناظر به تقویت حقوق دانشجویان است مورد توجه قرار می گیرد.