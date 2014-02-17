مشارکت و همکاری های عمومی با بهره گیری از سرمایه های شهرداری میسر خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم خلیلی شامگاه یکشنبه در حاشیه نخستین گردهمایی کارگروه های تخصصی شهرداری رشت ضمن اشاره به استفاده از توان نیروهای متخصص و کارآمد در سیاست گذاری ها و تدوین برنامه های مدیریتی افزود: تاکنون یکی از چالش هایی که در مدیریت شهری، ارتقا سطح ارائه خدمات از سوی نیروهای انسانی در حد و اندازه مطلوب و مورد انتظار شهروندان بوده است.

وی اظهارداشت: انتظار می رود با تشکیل 10 کارگروه تخصصی در این مجموعه ضمن ایجاد ظرفیت های مدیریتی جدید افزایش سطح کیفی خدمات را نیز همگان شاهد باشند.

شهردار رشت گفت: در مدیریت شهری کنونی با رویکردهای جدید و تفاوت نگاه نیروی انسانی یک سرمایه نهادی محسوب می شود و این سرمایه برآیند توان، تخصص و مهارت بدنه کارشناسی است.

وی افزود: اگر سرمایه نهادی به صورت خردورزانه در چرخه مدیریتی قرار نگیرد رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده حداکثری نخواهد بود.

خلیلی بار دیگر با تاکید بر عنصر جلب رضایت شهروندان به منظور جلب مشارکت های عمومی ضمن کلیدی خواندن این امر عنوان کرد: هدف محوری در مدیریت شهری خدمتگذاری است که مطلوبیت آن با شاخص های معنوی اعم از اعتماد ، همکاری و همدلی شهروندان، ارزش گذاری و سنجیده می شود.

وی در ادامه علاقه مندی و نظم را از مولفه های موفقیت در بدنه مدیریتی برشمرد و افزود: بهره گیری از نگاه بلند نظرانه با استفاده از خلاقیت به توسعه و شکوفایی همه جانبه منتج خواهد شد.

شهردار همچنین مشاهده، ارزیابی و تامل را از اساسی ترین ویژگی های مدیریتی خواند و اظهارداشت: همه در کنار یکدیگر و با استفاده از نظرات متعدد باید مجموعه را به سمت بروز هر چه بیشتر توانمندی های هدایت کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل کارگروه های تخصصی همگان شاهد رضایت شهروندان از خدمات شهری و مجموعه بزرگ شهرداری باشند.