تحقق 21 درصدی اعتبارات متروی اهواز

عباس هلاکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعتبارات مصوب قطار شهری اهواز در سال جاری 99 میلیارد بوده که تاکنون 22 میلیارد تومان معادل 21 درصد آن اختصاص یافته است.



وی با بیان اینکه متوسط تخصیص اعتبارات متروی اهواز در سال های اخیر حدود 60 درصد بوده است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال 10 درصد دیگر از اعتبارات مصوب نیز پرداخت شود.



مدیرعامل قطار شهری اهواز درباره تبعات عدم تحقق اعتبارات مورد نیاز توضیح داد: بر اساس قیمت روز تاکنون حدود 400 درصد به مبلغ قرارداد متروی اهواز با پیمانکار اضافه شده است. به این معنی که قیمت ها بر اساس نرخ سال 85 (سال انعقاد قرارداد) بیش از سه برابر شده و به ازای هر یک میلیارد تومان هزینه کرد، سه میلیارد تومان بابت نرخ تعدیل باید به پیمانکار پرداخت شود.



هلاکویی با اشاره به خسارت عدم نفع بابت تاخیر در بهره برداری پروژه اظهار کرد: تاکنون 320 میلیارد تومان در پروژه متروی اهواز خرج شده که هر چند این سرمایه گذاری به سازه های مورد نیاز تبدیل شده اما به دلیل تکمیل نشدن طرح، عملا چند سال است که از این سرمایه کلان استفاده و بهره برداری نمی شود.



وی همچنین با اشاره به وعده حل مشکل متروی اهواز در سفر رئیس جمهوری به خوزستان گفت: در این سفر حل مشکل اختصاص منابع ارزی و فاینانس خارجی پروژه جزو خواسته های استان بوده و قرار بود ضمانت های بانکی برای تحقق این مساله با همکاری بانک ها تامین شود. با این حال هنوز خبر رسمی مبنی بر حل مشکل دریافت نشده است.



به گزارش خبرنگار مهر، متروی اهواز برای اجرا طبق برنامه زمان بندی سالانه به 180 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما هر سال حدود فقط نیمی از این پول تامین شده است.

در ابتدا قرار بر این بود که این پروژه از فاینانس (سرمایه گذاری خارجی) استفاده کند اما مشکلات بین المللی مانع از تحقق آن شد.

به دلیل محدودیت اعتبارات دولتی و تامین نشدن فاینانس، قرار شد تا سال 93، 12 ایستگاه (از میدان فرودگاه تا میدان دانشگاه) در مرحله نخست، ساخته و بهره برداری شود اما این طرح نیز به سرانجام نرسیده است.