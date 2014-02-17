ویترین شهر قشم در قبضه دستفروشان/شورای سیاست گذاری بازارهای قشم تشكیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی قشم در سال های اخیر با شعارهایی همچون جزیره عجایب هفتگانه، بزرگ ترین جزیره خاورمیانه و بزرگ تر از 22 کشور مستقل جهان و بسیار توصیفات دیگر همراه بوده در حالی که کمترین نشانه هایی که برازنده این قامت باشد، کمتر دیده می شد و به گفته مدیران دولت جدید، قشم نیز تبدیل به گوشه ای از حیاط خلوت رانت خواران در مناطق آزاد شده بود.

اگر چه استراتژی مدیرعامل فعلی سازمان شور و شعفی وصف ناپذیر را در مردم این خطه آفرید لیکن پس از گذشت چندین مدت هنوز خواسته های مردم در حوزه شهری آنگونه که مردم توقع دارند برآورده نشده است.

اگر چه در مقاطعی برخی تحلیل گران نسبت به رشد قارچگونه مراکز خرید انتقاد داشتند، اما امروز باید پذیرفت که هیچ یک از جاذبه های عجایب هفتگانه به مانند مراکز خرید ارزان باعث نشد که سیل مسافران را به قشم سرازیر کند که اولین و آخرین مقصد 90 درصد مسافران قشم، مراکز خرید ارزان در سراسر این جزیره است و نه عجایب هفتگانه ای که در دولت های گذشته کمترین توجهی به ساماندهی آنها نشده و تنها این شعار در برخی موارد تبدیل به اهرمی تبلیغی برای فروش سواحل زیبای جزیره و به زعم مدیران جدید چپاول ثروت ملی شد.

آنچه از گفته های تحلیلگران محلی قشم بر می آید این است که این استراتژی باعث نارضایتی بدنه جامعه سرمایه گذاری محلی شده که اولین گام های توسعه جزیره را همین سرمایه گذاران در سال های گذشته برداشته اند و امروز این استراتژی باعث کسادی کار و تجارت بسیاری از این سرمایه گذاران شده تا جایی که گفته می شود برخی از سرمایه گذاران محلی، سرمایه های خود را از جزیره خارج می کنند و به سایر شهرستان ها و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مهاجرت می کنند.

نگرانی بازاریان از عرضه اجناس بنجل و بی کیفیت در معابر قشم

بحران دوگانگی مدیریت از جمله دیگر چالش های مدیران اسبق سازمان منطقه آزاد قشم بوده که علیرغم وعده ها و پتانسیل های بالقوه مدیرعامل جدید در تعامل با نهادهای مردمی، هنوز این وعده ها جامع عمل نپوشیده و انتظار برای تحقق ادامه دارد.

مردم انتظار داشتند با روی کار آمدن اولین مدیرعامل بومی معضل دو مدیریتی در جزیره قشم به طور کلی حل شود و تکلیف مردم در بحث مدیریت شهری روشن شود. اما علیرغم همه وعده ها و شاید تلاش مدیرعامل جدید، هنوز اتفاق خاصی برای حل مشکل دو حاکمیتی بودن اداره جزیره قشم نیفتاده است.

مراکز خرید در تمام این سال ها، علیرغم همه شعارها، به تنهایی بار مسئولیت جذب مسافر را به عهده داشته است و به جرات می توان گفت هیچ یک از آن عجایب هفتگانه به اندازه حتی یکی از این مراکز خرید مشهور به ارزان، در جذب مسافر نقش نداشته است. مجتمع های بین المللی تجاری ستاره، پردیس و فردوسی در قلب شهر قشم به عنوان مرکز ثقل بازارهای قشم شناخته می شوند و کمتر مسافری است که به جزیره وارد شود و از این سه مرکز بازدید نکند.

علیرغم این موقعیت استراتژیک، امروز کسبه این سه بازار بزرگ از تداخل مدیریتی در قشم رنج می برند؛ در یک ماه مانده به آخر سال، دستفروشی تبدیل به کابوسی برای کسبه قشم شده که همچون اختاپوس ها در مرکز سفره بازاریان لنگر انداخته است و به گفته مدیران بازارها هیچ نهاد متولی در این شهر، اقدام به جمع آوری این بساط نمی کند. اگر چه در این شهر عجایب هفتگانه هنوز خیلی ها نمی دانند که متولی سد معبر شهرداری است یا منطقه آزاد، با این حال، مردم به هر نهادی مراجعه کرده اند در عمل اقدام موثری ندیده اند.

جایگاه قشم، جایگاه دستفروشی نیست

حامد محمدزاده یکی از اعضای هیئت امنای مجتمع تجاری فردوسی با بیان اینکه دستفروشی یک معضل در مقیاس ملی است گفت: جایگاه قشم جایگاه دستفروشی نیست، وجهه قشم به عنوان یکی از اهداف گردشگری کشور در بعد ملی و جهانی بالاست.

این عضو هیئت امنای مجتمع تجاری فردوسی ادامه داد: قشم حتی با شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد قابل مقایسه نیست چرا که قشم به عنوان منطقه آزاد یکی از ویترین های کشور محسوب می شود و مهمان های خارجی زیادی در این منطقه رفت و آمد می کنند.

محمدزاده تصریح کرد: در سال های گذشته نیز این معضل در قشم وجود داشت اما وقتی مدیران بازارها با متولیان امر مکاتبه می کردند این معضل جمع می شده است.

وی افزود: این پدیده معمولاً از یکی دو ماه مانده به عید نوروز شکل می گیرد و بعضاً افرادی هستند که از برخی شهرستان ها می آیند و اصلاً ساکن قشم نیستند، ما انتظار داریم مثل هر سال، مسئولان و آن هایی که متولی امر هستند بیایند و موضوع را جمع کنند.

وی تاکید کرد: این موضوع با نزدیک شدن به عید نوروز حادتر می شود اگر تا ده روز دیگر مسئولان چاره اندیشی نکنند، دیگر امکان ندارد در آستانه عید بتوان جلوگیری کرد.

محمدزاده معتقد است که در برخورد با دستفروشان باید بهایی پرداخته شود و هزینه ای بر آنها تحمیل شود تا دوباره تکرار نشود. مدیران مجتمع ها و هیئت امنای بازارها حاضر به هر نوع همکاری با متولیان امر هستند.

وی در مورد کیفیت اجناس عرضه شده در بساط دستفروشان گفت: جنس های بی نام و نشان، بنجل و از رده خارج شده، فاسدترین و نامرغوب ترین اجناسی که مربوط به سلامت مردم است و معمولاً ته انبار مانده اند و مغازه داران جرات عرضه آن ها را در فروشگاه ها ندارند، در بازار دست فروشان عرضه می شود؛ او این موضوع را در ارتباط با حیثیت کل قشم و حیثیت آن هایی که در قشم کار سالم اقتصادی می کنند دانست و هشدار داد که حیثیت آن ها در خطر است و این موضوع از نظر فرهنگی نیز مخل چهره جزیره است

برخی از درون سازمان در پی تخریب چهره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هستند

محمدزاده گفت: حدود یکی دو ماه پیش، از طرف مدیریت بازار نامه ای به جناب دکتر مشیری نوشتیم که خوشبختانه بلافاصله اقدام عملی صورت گرفت و بساط دستفروشان جمع شد، ولی یک هفته بعد دوباره آمدند.

این عضو هیئت امنای مجتمع تجاری فردوسی با اظهار تعجب گفت: من نمی دانم چرا دوباره آمدند. وی احتمال می دهد که ممکن است در لایه های سازمان کسانی باشند که می خواهند چهره مدیرعامل را خراب کنند.

محمدزاده تصریح کرد: بنده با کسی که در سازمان متولی این کار است صحبت کردم که گفته د ما برای این موضوع با یک شرکت خصوصی قرارداد داریم که آنها با سد معبر برخورد می کنند منتها قرارداد ما تا 11 شب است؛ اما دستفروشان از حدود ساعت 10 و نیم می آیند تا پاسی از شب حضور دارند، وی تاکید کرد: ما از مسئولان مربوطه می خواهیم که در تمام طول شبانه روز نظارت داشته باشند و با این موضوع برخورد شود.

محمدزاده گفت: برای صدور جواز کسب از کسبه پول می گیرند بالاخره مردم در قبال عوارض و پولی که می دهند حق دارند درخواست حمایت داشته باشند، مردم 9 ماه از سال را با کسادی بازار می سازند و حالا این سه ماه آخر که می خواهند بهره برداری کنند کسانی دیگر را می بینند که در مقابل مغازه های آنان نشسته اند.

محمدزاده با بیان این که اگر بهسازی با شهرداری مشکل نداشت آیا باز هم دستفروشان می آمدند، گفت: این عمل چهره شهر را تخریب می کند. شاید مدیران بزرگ دنبال طرح ها و کارهای بزرگ باشند و این چیزها را نبینند اما گاهی یک چیز کوچک می تواند چهره شهر را خراب کند.با چند اقدام کوچک مثل چهار شاخه گل و زیبایی یک پارک، گاهی چهره یک شهر را می توان عوض کرد.

آسیب های جدی کسبه قشم، از عدم تعامل بین منطقه آزاد و شهرداری

در ادامه مهرداد فولادپنجه مدیر مجتمع تجاری پردیس و نماینده مجتمع های تجاری قشم، به بحث دو مدیریتی در قشم اشاره کرد و گفت: در سابق بین منطقه آزاد و شهرداری تعاملی وجود داشت اما وقتی شورای اصناف منطقه آزاد تشکیل شد و پروانه های کسب که در گذشته شهرداری صادر می کرده به سازمان منطقه آزاد محول شد، این مشکلات به وجود آمد. وی افزود: در گذشته شهرداری در قبال مبلغی که کسبه پرداخت می کردند، در حمایت از کسبه خدمات ارائه می داد اما حالا که شهرداری پول جواز کسب را نمی گیرد طبعاً این مسئولیت نیز از حوزه اختیارات و وظایف شهرداری سلب شده و قاعدتاً مسئولیت حمایت از کسبه با نهادی است که برای صدور جواز کسب پول دریافت می کند.

نماینده مجتمع های تجاری قشم ادامه داد: مراکز خرید، یکی از جاذبه های قشم است از قدیم هم همین طور بوده، مردم از لافت که می آیند مستقیماً برای خرید به درگهان می روند و پس از آن برای گردش و خرید به قشم می آیند.

وی با بیان اینکه این مشکل هر ساله بازاریان است گفت: در طول سال همه مشکلات را در جلسات با مسئولان بررسی و ساماندهی می کنیم اما این مشکل آخر سال در اثر اختلافات شهری و مدیریتی که در قشم وجود دارد حالا تبدیل به یک معضل حاد شده است،

وی در بخشی از این گفتگو به تغییر مدیریت های زودهنگام در قشم اشاره کرد و ضرورت تشکیل جلسه مدیرعامل و سایر مدیران شهری با بخش های مختلف جامعه بخصوص بازاریان را یادآور شد و گفت: ما تا به حال جلساتمان را با امام جمعه دنبال کرده ایم که در بحث مشکلات بازاریان همکاری های خوبی داشته اند، اما انتظار داریم مدیرعامل در یک نشست حرف های بازاریان را از نزدیک بشنود و در جریان مشکلات آن ها قرار بگیرد.

فولادپنجه گفت: درِ دفتر حیدری پور مدیرعامل سابق همیشه باز بود، هر وقت می خواستیم می رفتیم و مشکلاتمان را بیان می کردیم ولی ما هنوز نتوانستیم با دکتر مشیری مدیرعامل فعلی سازمان، صحبت کنیم و یا جلسه بگذاریم. درخواست ما از مدیر عامل این است که توجه بیشتری به مجتمع های تجاری و بحث تجارت در قشم شود چون نقطه حساس جزیره، بازار جزیره است.

هویت اغلب دستفروشان نامشخص است

نماینده مجتمع های تجاری قشم در تشخیص هویت دستفروشان اظهار داشت: خیلی از این دستفروشان کسانی هستند که در شهرستان های دیگر کار می کنند ولی در پایان سال برای مدت کوتاهی جهت دستفروشی به قشم می آیند. وی ادامه داد: کسبه ای که یک سال اینجا خاک خورده، گرما خورده و هزینه کرده که در این ده، پانزده روز بهره برداری کند می بینند که معادلات اقتصادی شان دارد به هم می خورد.

فولاد پنجه گفت: کسبه بازار از ما به عنوان مسئولانی که باید به آن ها خدمات بدهیم توقعاتی دارند. مدیر مجتمع تجاری پردیس تصریح کرد: وقتی ما به طور مثال برای دریافت حق شارژ بازار به کسبه مراجعه می کنیم، به ما گوشزد می کنند که دستفروش ها را جمع کنیم در حالی که ما مسئول دستفروشان و سد معبر نیستیم و این موضوع مربوط به شهرداری و یا سازمان منطقه آزد است و در حوزه اختیارات و وظایف یک مدیر بازار نیست اگرچه کسبه از ما انتظار دارند.

سرگردانی کسبه در مراجعات اداری/ هیچ مسئولی در قشم پاسخگو نیست

فولادپنجه گفت: در این رابطه با منطقه آزاد صحبت کردیم به ما گفتند قراردادمان با شهرداری تا ساعت 9 شب است و پس از آن به عهده بهسازی است. با بهسازی هم صحبت کردیم، گفتند ما گشت هایمان مشخص است و تا 11 شب بیشتر نیستیم؛ دیگر نمی دانیم به کجا مراجعه کنیم،

فولادپنجه در ادامه گفت: یکی از تبعات مهاجرت فصلی دستفروشان به قشم، رواج کلاهبرداری در قشم است. برخی ممکن است برای دستفروشی در یک ماه آخر سال با چند میلیون تومان به قشم بیایند و بعد از یک ماه با چند 10 میلیون از اینجا خارج شوند.

او معتقد است تبعاتی که از مغبون شدن متوجه کسبه بازار می شود خواه ناخواه گریبان جامعه قشم را می گیرد ممکن است کسبه ای که با اجاره های سنگین مغازه، خانه، شارژ و برق بازار یک سال در قشم دوام آورده، با یک کلاهبرداری از سوی برخی از این دستفروشان تمام دارایی اش را از دست بدهد؛ این ها موضوعاتی است که ما نمی توانیم به آن توجه نکنیم.

وی در ادامه شهرت و نیک نامی جزیره قشم را مدیون مردم بومی آن دانست و گفت: اعتبار، صداقت و خوشنامی مردم قشم باعث شده که مردم از سراسر کشور در آسایش خاطر به قشم سفر کنند. و از سوی دیگر ترویج رفتارهای غیراخلاقی از سوی فرصت طلبان و دستفروشان به چهره کسبه شریف قشم آسیب می زند که متولیان امر باید به این موضوعات توجه کنند.

نماینده مجتمع های تجاری قشم گفت: بیش از 100 کاسب دستفروش از حاشیه بازار ستاره تا جلو فردوسی از حدود ساعت 10 و نیم تا پاسی از شب تجمع می کنند. حتی 20 تا 30 نفر از این دستفروشان در طول روز هم فعالیت دارند و کسی نیست که به آن ها اعتراض کند وی اذعان کرد: با این حال نسبت به جمع آوری دستفروشان در شهر درگهان اقدامات خوبی صورت گرفته چرا که از پارسال تا حالا هنوز مشاهده نشده اند و به خوبی دارند کنترل می کنند.

فولادپنجه به یکی از عوامل تجمع دستفروشان در مکان فعلی اشاره کرد و فضای باز جلو مجتمع فردوسی را به عنوان فرصت فعالیت دستفروشان ذکر کرد که می توان با درختکاری و یا نرده کشی در این فضا، این فرصت را از سوء استفاده کنندگان گرفت.

برخی از دستفروشان نیازمند حمایت هستند

نماینده مجتمع های تجاری قشم در ارائه راهکارها به ایجاد غرفه های تجاری در آن فضا، و اجاره قانونی غرفه به دستفروشانی که ساکن قشم هستند اشاره کرد.

وی تصریح کرد: می توان با ایجاد غرفه در فضای باز جلو مجتمع تجاری فردوسی به افرادی که نیازمند امرار معاش از این راه هستند کمک کرد، می توان افرادی را که واقعاً نیازمند کمک هستند را شناسایی کرد و در قالب اختصاص غرفه در همان فضا از آن ها حمایت کرد. و

ی در این باره به چند مورد حمایتی از دستفروشی در بازار تحت مدیریت خود یعنی پردیس اشاره کرد و گفت: دستفروشانی بوده اند که با حمایت و راهنمایی، آن ها را صاحب غرفه در محوطه بازار کرده ایم. وی تبیین کرد: بعضی از دستفروشان می گویند که ما واقعاً نیازمند هستیم و زن و بچه داریم، با این وصف می توان با شناسایی این افراد و اختصاص غرفه از آن ها حمایت کرد، این ها واقعاً نیازمندند اما تعدادی هستند که در این یک ماه آخر سال، مخصوصاً در ایام بهمن و عید نوروز از شهرستان های دیگر به قشم می آیند و به صورت گروهی خانه اجاره می کنند و اقدام به دستفروشی در این مراکز می کنند.

متولیان جشنواره تابستانی سال گذشته، به شعور کسبه توهین کردند

در پایان، نماینده مجتمع های تجاری قشم ضمن ضرورت تشکیل جلسه مدیرعامل با نمایندگان بازاریان و اصناف، از نحوه برگزاری جشنواره و متولیان آن در سال گذشته به شدت انتقاد کرد.

فولادپنجه تصریح کرد: جشنواره سال گذشته قشم ابتدا در جلوی سیتی سنتر برگزار شد و به ما گفتند دفترچه های قرعه کشی را به کسبه بفروشید تا به ازای خرید بالای صدهزار تومان یک برگه به مشتریان اختصاص داده شود و برای این کار قول 15 دستگاه اتومبیل را به کسبه داده بودند وی گفت: علیرغم اینکه ما به تعهداتمان عمل کردیم و دفترچه ها را به کسبه فروختیم اما آن ها در روزهای آخر، جشنواره دیگری را با حضور خواننده های کشوری در سالن نمایشگاه های بین المللی قشم برگزار کردند که جشنواره اصلی بازار در جلوی سیتی سنتر تحت شعاع قرار گرفت.

فولادپنجه گفت: علیرغم تصمیم مدیرعامل اسبق نسبت به اختصاص 15 دستگاه اتومبیل در قرعه کشی های جشنواره، اما متولیان جشنواره به دو ماشین کاهش دادند، که اسفندیار حیدری پور در لحظه آخر یک پراید اضافه کرد.

نماینده مجتمع های تجاری قشم با اشاره به اینکه بودجه جشنواره طبق معمول از اختصاص درصدی گمرک تامین شده بود از فروش غیر معمول بلیت در جشنواره سالنی انتقاد کرد.

وی گفت: علیرغم اینکه برگه های قرعه کشی در اختیار مشتریان بازارها قرار گرفته بود، قرعه کشی اتومبیل را به خریداران بلیت جشنواره سالنی اختصاص دادند و با این کار عملاً به شعور کسبه و مردم توهین کردند

شورای سیاست گذاری بازارهای جزیره قشم به زودی شكل می گیرد

مدیران بازار های قشم و درگهان در نشستی با سرپرست اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل و سرپرست اداره كل بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم به بررسی راهكارهای رشد بازار و راه حل های برون رفت از مشكلات موجود پرداختند.

سید علی علوی در این نشست با بیان اینكه برای تسریع در ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه هرچه سریعتر در جزیره، بخش خصوصی باید مشاركت بیشتری داشته باشد اظهار داشت: این اداره كل با بررسی مستمر وضعیت بازارها و با كمك دكتر صابری، سرپرست اداره كل بازرگانی و اصناف به این نتیجه رسید كه برای ایجاد تحول در حوزه بازارها ابتدا باید شورای سیاستگذاری بوجود آید تا در آن شورا به صورت مستمر مسائل مربوط به بازارها مورد بررسی قرار گیرد و با ایجاد تعامل مطلوب بین این شورا و سازمان منطقه آزاد امیدواریم مسیر جدیدی را برای رشد بازارهای جزیره قشم هموار نماییم.

وی در این نشست پدیده دستفروشی و مسائل پیرامون آن را یكی از مهمترین موانع رونق بازارها عنوان كرد و افزود: با تشكیل شورای سیاست گذاری در آینده ای نزدیك راه حلهای مبارزه با این پدیده و پیشنهادات مدیران بازارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان منطقه آزاد قشم به طور جدی تلاش خواهد كرد در حمایت از اصناف و بازاریان اقدامات لازم را با كمك خود بازاریان انجام دهد.

علوی همچنین در این نشست به تشریح برنامه های اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل در خصوص الكترونیكی كردن خدمات در بازارها پرداخت و تاكید كرد: اهداف و برنامه های این اداره كل بدون همراهی اصناف و بازاریان محقق نخواهد شد و تشكیل شورای سیاستگذاری در مرحله اول گام نخست این مسیر خواهد بود.

دكتر صابری ، سرپرست اداره كل بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه بر حمایت از اصناف تاكید كرد و اظهار داشت: اقدامات مختلفی در خصوص جمع آوری دستفروشان در جزیره صورت گرفته اما با توجه به اینكه بعد از ساعت 23 این نظارت انجام نمی شود همچنان این معضل وجود دارد كه با تلاش و همراهی بازارها در اولین جلسه شورای سیاستگذاری، با كمك پیشنهاداتی كه خود بازاریان خواهند داد به صورت جدی بدنبال حل این معضل خواهیم بود.

در این نشست 15 نفر از مدیران بازارهای قشم و درگهان با استقبال از طرح های ارائه شده توسط اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی خود را برای تشكیل شورای سیاستگذاری بازارها اعلام كردند.