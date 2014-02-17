افزایش قیمت دام سنگین در اردبیل با اخذ شناسنامه

علیرضا توانا در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح ارائه شناسنامه برای گاوهای اصیل در راستای بهبود نگه داری و افزایش قیمت دام در هنگام فروش است.

وی با بیان اینکه اردبیل یکی از قطبهای دامپروری کشور محسوب می شود، اضافه کرد: اجرای این طرح به دلیل مرغوبیت دام پرورش یافته در این منطقه ضرورت ویژه دارد.

وی افزود: علاوه بر افزایش قیمت و تامین سلامت دام میزان قاچاق دام نیز مهار شده و زمینه کنترل بیشتر دام استان فراهم می شود.

توانا اضافه کرد: در حال حاضر شش میلیون و 200 هزار راس دام سنگین و سبک در استان موجود است که در برخی مواقع به دلیل کیفیت پایین نگه داری و غفلت دامدار سود اقتصادی لازمه را متوجه وی نمی سازد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: با اخذ شناسنامه نحوه بازرسی دستگاه ها نیز ارتقا کمی و کیفی خواهد داشت.