ونزوئلا سه دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا سه کارمند کنسولگری آمریکا را به اتهام نقش داشتن در تظاهرات ضد دولتی دانشجویان که به سیاست های اقتصادی دولت، کنترل تورم و جرم و جنایت معترض هستند، اخراج کرد.



اخراج دیپلمات های آمریکایی پس از آن صورت می گیرد که در جریان تظاهرات هفته گذشته در ونزوئلا سه نفر از جمله یکی از هواداران دولت و یک دانشجو در کاراکاس کشته شدند.



نیکلاس مادورو بدون پرداختن به نام دیپلمات‌ های آمریکایی، واشنگتن را به همکاری با مخالفان با هدف سرنگونی دولت متهم و اعلام کرد دیپلمات های آمریکایی به بهانه اعطای ویزای دانشجویی در بین دانشجویان نفوذ کرده‌ اند.



مادورو در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: ما به مدت دو ماه بر نشست های ماموران آمریکایی در دانشگاههای خصوصی نظارت داشته و کاراکاس از کسی دستور نمی گیرد.



این اظهارات درحالیست که وزارت امور خارجه آمریکا درباره پیامدهای بازداشت لئوپالدو لوپز رهبر مخالفان برای ونزوئلا هشدار داده است که با وجود آنکه هم اکنون در مکان نامعلومی به سر می‌ برد از رهبری تظاهرات روز سه شنبه در کاراکاس خبر داده است.



در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه ای نگرانی خود را از افزایش تنش ها در ونزوئلا و بازداشت معترضان ابراز کرد.



لئوپالدو لوپز در ویدئویی اعلام کرد: از تمام مردم ونزوئلا می خواهم تا در تظاهرات روز سه شنبه شرکت کنند که از مرکز کاراکاس آغاز شده و تا ساختمان وزارت دادگستری که به نمادی از سرکوبگری، شکنجه و دروغ تبدیل شده است، ادامه دارد.