به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هشتاد و سومین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار گردید و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در حاشیه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی اظهارداشت: در این جلسه 10 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 150میلیون دلار به همراه موارد دیگر مرتبط به طرح های سرمایه گذاری خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.

بهروز علیشیری در ادامه افزود: از جمله طرحهای مصوب در این هیئت، سرمایه گذاری خارجی در طرح تولید تولید مقاطع فولاد ساده کربنی و کم آلیاژی، طرح ارائه خدمات سیمانکاری چاههای نفتی، طرح احداث منطقه نمونه گردشگری، طرح تولید عطرو ادکلن، طرح تولید برش انواع سنگ تراورتن، طرح بسته بندی محصولات غذایی، طرح اکتشاف سنگ آهک، طرح اکتشاف سنگ تزئینی مرمریت، طرح احداث تیر پارک و مجتمع خدمات رفاهی و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

در این جلسه مصوبات دیگری در خصوص انتقال سود سرمایه گذار خارجی و اصلاح مجوز های سرمایه گذاری خارجی نیز به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور باعث افزایش اشتغال زایی، بهبودکیفیت محصولات داخلی، انتقال فناوری به کشور و ارتقاء صادرات گردد.

لازم به ذکر است اعضای هیئت سرمایه گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت راهبردی رییس جمهور، معاون بانک مرکزی و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون عضو می باشند و حسب مورد از دستگاههای ذیربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای بخشی دعوت به عمل می آید.