رقابت های والیبال و فوتسال جام فجر در سیاهکلرود چابکسر با معرفی تیم های برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسن پور شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه این رقابت ها افزود: سومین دوره مسابقات والیبال و فوتسال جام فجر گرامیداشت دهه فجر به مدت هشت شب در سالن سمام سیاهکلرود برگزار شد.

وی اظهارداشت: در رشته والیبال در رده سنی آزاد 10 تیم در دوگروه پنج تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم جوانان سیاهکلرود به مقام قهرمانی دست یافت و تیم های دهیاری رضامحله و دهیاری گاوماست باغدشت واجارگاه به ترتیب دوم وسوم شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بخش چابکسر گفت: همچنین چهار تیم هم در رده سنی پیشکسوتان شرکت کردند که تیم پیشکسوتان باغدشت گاوماست به مقام قهرمانی رسید.

وی افزود: در فوتسال نیزدر رده سنی زیر 14سال چهار تیم شرکت کردند که تیم فوتسال پایگاه شهدای خیاط محله اول شد و در رده سنی زیر 18 سال نیز هشت تیم شرکت کردند که تیم های خانسر، دهیاری چایجان و کاسپین کلاچای به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند و به تیم های برتراین دوره از رقابت ها جوائز نقدی، لوح تقدیر و کاپ قهرمانی اهدا شد.

حسن پور هدف از برگزاری این رقابت ها را توسعه و ارتقا ورزش های روستایی و شناسایی استعدادها و خلاقیت های ورزش جوانان در روستاها و به فعلیت درآوردن استعدادهای جوانان عنوان کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات با همکاری بخشداری ، اداره ورزش وجوانان بخش چابکسر، ستاد دهه مبارک فجر و پایگاه های مقاومت دهستان سیاهکلرود بخش چابکسر برگزار شد.



بخشدار چابکسر نیز در حاشیه این مراسم به مهر گفت: ورزش در روستاها ازاهمیت بالایی برخورداراست و باید به این امر مهم توجه ویژه ای شود.

حسین رمضانخواه همچنین با اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر افزود: انقلاب اسلامی ایران یادگارارزشمند امام راحل و ثمره جانفشانی ها و مجاهدت های شهدای عزیز و ایثارگران است که باید برای پاسداشت این گوهر ارزشمند تلاش کنیم.

وی با اشاره به حضور پرشور و باصلابت مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن ماه امسال اظهارداشت: هموطنان باحضور خود در این راهپیمایی بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های بلند امام راحل و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری به استکبار جهانی و دشمنان این انقلاب گوشزد کردند که تا پای جان در راه این انقلاب بوده و پشتیبان ولایت فقیه و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند ماند و در این مسیر ذره ای تردید به خود راه نخواهند داد.



بخشدار چابکسر همچنین برگزاری این مسابقات را جزء برنامه های پیش بینی شده ایام الله دهه فجر در این بخش عنوان کرد و افزود: در ایام الله 22 بهمن ماه امسال برنامه های فرهنگی و ورزشی متنوعی در این بخش برگزار شد.