به گزارش خبرنگار مهر، 68 درصد جویندگان کار این استان در سنین 25 تا 44 سال قرار دارند و در چنین اوضاع و احوالی لزومی ندارد اولویت کارآفرینی متوجه کارگران و عوامل تولید و اشتغال غیربومی باشد لذا ضروری است تا مسئولان و متولیان اشتغال مسیر کارآفرینی و اشتغالزایی را برای جوانان فراهم کنند.

بسیاری از کارشناسان کارآفرینی را زیر بنای توسعه می دانند و اعتقاد دارند این امر در سایه میدان دادن به نیروی کار داخلی و محدود کردن فرصت‌های شغلی عوامل غیر بومی می تواند راهکاری برای شکستن شاخ غول بیکاری باشد.

غول بیکاری و چراغ جادوی مسئولان

یک کارشناس امور کارآفرینی با تاکید بر اینکه توجه ویژه به مقوله مشاغل خانگی و کارآفرینی می‌تواند چراغ جادویی مسئولان امر برای به زانو درآوردن غول بیکاری باشد، به خبرنگار مهر گفت: ارتقاء سطح مهارتها و آشنایی جوانان با کارآفرینی باید استمرار داشته باشد تا جوانان با شناخت بیشتری به بازار کار ورود پیدا کنند و از سویی این امر دست نیروهای مهاجر را نیز کوتاه می‌کند.

حسین مقامی تاکید می کند: مهارت لازم جوانان موجب می شود تا آنان با اتکا به توانمندیهای خویش و دست و پا کردن شغلی مناسب از بحران بیکاری نجات پیدا کنند البته کارآفرینی نیازمند سرمایه و اعطاء تسهیلات لازم از سوی دولت است.

ایجاد صندوقهای حمایت از کار آفرینان

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر به دلیل نبود سرمایه لازم و محدود بودن حمایت های دولت، کارآفرینان با مشکلات متعددی روبرو شده اند، تصریح کرد: دولت باید برای حمایت از کار آفرینان به سمت ایجاد صندوقهای حمایت از کار آفرینان رفته و با ایجاد اینگونه صندوقها به بخش اقتصادی کشور کمک کند.

وی افزود: سرگردانی سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوز اشتغال در دستگاههای مربوطه یکی دیگر از معضلاتی است که باید نسبت به رفع آن توجه ویژه‌ای داشت.

وی معتقد است، عبور از هفت خوان غول بیکاری علیرغم همت جوانان جوینده کار نیازمند سرمایه و حمایت مسئولان است.

مقامی با انتقاد از روند کند پرداخت وام به کارآفرینان بیان کرد: روند پرداخت وام به کارآفرینان بسیار طولانی و کند است و در این راستا تامین وثیقه بانکی جهت اخذ وام که متناسب با وام باشد نیز یکی دیگر از مشکلات موجود برای دریافت تسهیلات از بانک است که باید برای رفع آن اقدامی جدی از سوی دولت صورت گیرد

اشتغالزایی پایدار

این کارشناس امور کارآفرینی عنوان کرد: اگر کارآفرينان به صورت جدی حمايت شوند به طور حتم شاهد اشتغال‌زايي پايدار خواهيم بود و بخش اعظمی از مشکل بیکاری در این استان رفع می‌شود.

رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی نیز در این خصوص به مهر گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ کارآفرین برتر در استان مشغول به فعالیت هستند و باید به منظور ایجاد اشتغال پایدار از فعالیت های کارآفرینی حمایت منطقی کرد.

قنبری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورها با فراهم آوردن امکانات لازم و کاهش زمان ارائه تسهیلات به کار آفرینان، سبب جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری توسط آنها می‌شوند و در صورتی که تسهیلات بانکی فراهم شده و نگرش مسئولان نسبت به کارآفرین و سرمایه‌گذاران دیدگاهی مثبت شود می‌توان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه فعالیت های کارآفرینی بود.

جذب سرمایه گذار و حمایت منطقی از کارآفرین

وی بیان کرد: اغلب کارآفرینان سرمایه لازم را برای انجام فعالیت‌های کار آفرینی ندارند بنابراین توسعه کارآفرینی نیازمند جذب سرمایه‌گذار و حمایت منطقی از کارآفرین است.

رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی با اعلام اینکه خراسان رضوی نخستین استانی بود که کانون کارآفرینان برتر را راه‌اندازی کرد، افزود: در برنامه چهارم و پنجم توسعه به کارآفرینی توجه شده لذا باید با برطرف کردن موانع دریافت تسهیلات زمینه فعالیت بیشتر کارآفرینان را در این استان پهناور فراهم کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: جوانان بسیاری علی‌رغم داشتن مدارک تحصیلی بالا صف یافتن شغل ایستاده‌اند، زیرا اغلب این جوانان از مهارت لازم برخوردار نبوده و در محیط دانشگاهی تنها آموزش های تئوریک را گذرانده اند.

آموزش های تئوریک با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد

احمدی با تاکید بر اینکه آموزش‌های تئوریک با نیازهای بازار کار همخوانی ندارد، افزود: فقدان مهارت لازم از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی مهمترین دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان دانشگاهی است و در این راستا کارآفرینی و مشاغل خانگی می تواند در صورتی که جوان مهارت کافی را داشته باشد به کاهش آمار بیکاران کمک کند.

وی با بیان اینکه 5/15 درصد جویندگان کار استان ماهر هستند، اظهار کرد: هم اکنون حدود50 درصد جویندگان کار این استان فاقد مهارت هستند و این بزرگترین معضل بازار کار است.

وی یادآور شد: شرط رونق کارآفرینی نیز ایجاد مهارت لازم در جویندگان کار و اعطاء تسهیلات لازم است لذا اگر هر کدام از این عوامل مورد غفلت واقع شود اشتغال پایدار ایجاد نخواهد شد.



در حال حاضر جوانان تحصیل کرده این استان که مهارتهای لازم را گذرانده اند در صف اشتغال و دریافت تسهیلات کارآفرینی ایستاده اند و در سنگلاخ وعده های مسئولان سرگردانند.

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گزارش: مرضیه صاحبی