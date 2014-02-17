فعالیت غیرمجاز 90 درصد کمپ های ترک اعتیاد کرج/ نظارت ها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در رابطه با بحث کمپ های ترک اعتیاد سخن ها و داوری ها بسیار است و شاید بهترین گزینه برای اینکه قضاوتی درست در این باره شود جستجوی پاسخ از زبان کسانی است که خودشان مدتی را به عنوان بیمار به این مراکز مراجعه کرده اند.

رضا.م یکی از همان کسانی است که چندین بار به مراکز مذکور مراجعه داشته است. وی که امروز خوشبختانه چندسالی بهبودی و ترک اعتیاد را تجربه می کند در رابطه با موضوع گزارش به ما می گوید: در خصوص مشکلات کمپ های ترک اعتیاد فقط به یک مسئله یا دو مسئله نمی توان اکتفا کرد و باید توجه داشت که مشکل فقط مجوز داشتن یا مجوز نداشتن کمپ ها نیست چون حتی مراکزی که دارای مجوز هستند نیز آن طور که باید و شاید درست کار نمی کنند.

از ضرب و شتم تا درآمدزایی

رضا اضافه می کند: در واقع حتی بیشتر کمپ هایی هم که دارای مجوزهای لازم از سازمان هایی چون بهزیستی هستند هم اقدامات غیرقانونی بسیاری را در مراکز خود انجام می دهند و می توان گفت ملاک آنها فقط پول است نه مسائلی انسانی و برخورد درست با بیمارها.

وی که چند سالی است در باب بهبود بیماران معتاد به مواد مخدر فعالیت دارد و در این رابطه جلساتی موسوم به انجمن های 12 قدمی را تشکیل می دهد در ادامه سخنانش اضافه می کند: خود بنده در هفته با چند بیمار مواجه می شوم که یا از کمپ فراری اند و یا مجددا به استعمال مواد مخدر روی آورده اند؛ در واقع آنها به زور ضرب و شتم به کمپ منتقل شده اند و در آنجا هم با همین موارد از آنها پذیرایی شده است. درحالی که تجربیات ما نشان می دهد که هیچکدام از موارد اجباری کارساز نیست؛ در نتیجه می توان گفت بی شک این ها فقط به فکر درآمدزایی های کلان خودشان هستند نه بهبود وضعیت جامعه و بیماران.

نیاز به 100 مرکز درمانی - بهبودی مجاز در استان البرز

مدیر مرکز اقامتی- بهبودی دهکده رهایی کوثر نیز درباره مراکز درمانی مجاز و غیر مجاز اعتیاد می گوید: بدون شک نمی توان وجود مراکز غیرمجاز را در سطح استان نفی کرد اما باید توجه داشت که استان البرز به این مراکز غیرمجاز هم نیاز دارد.

امیر عبدی در ادامه توضیح می دهد: استان البرز حداقل به تعداد 100 کمپ ترک اعتیاد مجاز نیاز دارد، در نتیجه باید با حمایت مسئولان، این مراکز غیرمجاز نیز ساماندهی و دارای مجوز شوند تا نیاز استان در این مورد برطرف شود.

عبدی یادآور می شود: در حدود 98 درصد مراجعه کنندگان به این مراکز به موادی مثل شیشه و کراک معتاد هستند و میانگین سنی آنها نیز بین 18 تا 50 سال است در نتیجه باید در کنار توجه به مجوز، به استانداردهای مورد استفاده در مراکز نیز توجه کرد و این روند را به طور ادواری بازدید نمود.

بیش از 90 درصد از کمپ های ترک اعتیاد در کرج غیر مجاز هستند

اما در همین رابطه گفتگویی را نیز انجام دادیم با فرماندار شهرستان کرج تا هرچه بیشتر و بهتر از روند پیگیری های مربوطه از طریق مسئولین ارشد شهرستان و استان نیز اطلاع یابیم. و در این گفتگو متوجه شدیم که موضوع کمپ های غیرمجاز در سطح شهرستان کرج بحثی بسیار مهمتر از آن چیزی است که تصور می شد تا جایی که فرماندار کرج وجود بیشتر این مراکز را غیرمجاز اعلام کرد.

محمد تقی ایرانی در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: بحث کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد موضوعی است که در کشور و به ویژه شهرستان کرج بسیار شیوع پیدا کرده است و با توجه به عدم نظارت دستگاه های متولی و غیرقانونی بودن این مراکز می توان گفت که بیش از 90 درصد کمپ های ترک اعتیاد در شهرستان کرج غیرقانونی هستند.

این مسئول اضافه کرد: مراکز یاد شده یا مجوز ندارند، یا نظارت بهداشت و درمان، بهزیستی و نیروی انتظامی بر آنها کافی نیست. در نتیجه و به ویژه با همکاری دستگاه قضایی باید یک هماهنگی و تعامل بین این دستگاه ها برقرار شود که این مراکز هرچه بهتر تحت نظارت قرار بگیرند.

به گفته این مسئول مشکلات به وجود آمده برای شهروندان و ساکنین مناطقی که کمپ های ترک اعتیاد در آنها جای می گیرد نیز از دیگر دغدغه های موجود در این زمینه است.

رستوران باغهای غیرمجاز و چالش امنیت برای مردم

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در ادامه سخنانش اظهار داشت: در همین رابطه به بحث رستوران باغهای غیرمجاز نیز باید اشاره کرد و متاسفانه مردم به این اقامتگاه ها با دیدی امن نگاه می کنند در صورتی که مثل بحث کمپ ها می توان گفت که 90 درصد این رستوران باغها هم مجوزهای لازم را برای کار ندارند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «منظور از مجوزهای لازم مشخصاً چیست؟» عنوان کرد: یک سری از اینها باید مجوزهای مربوط به بهداشت و درمان را اخذ بکنند، مجوزهایی هم باید از شهرداریها برای فعالیت های داخل حریم بگیرند، مجوزهایی هم باید از اماکن نیروی انتظامی بگیرند، به هرحال مجموع این مجوزها نوع فعالیت های آنها را سازمان و سامان می دهد.

محمد تقی ایرانی در همین خصوص افزود: این مجوزها متاسفانه تاکنون داده نشده است و ما امیدواریم که با ورود نیروی انتظامی و شورای تامین برخوردهای لازم صورت بگیرد و بتوانیم با هماهنگی قوه قضاییه ورود پیدا می کنیم تا انشاالله این مهم در جهت سامان قرار بگیرد و این از هم گسیختگی و آشفتگی سامان یابد و ارائه این خدمات برای آنهایی که خدمات قانونی می دهند نیز توسعه یابد.

کمیت یا کیفیت؟!

در همین رابطه با دستگاه های متولی دیگری هم ارتباط برقرار شد اما برخی از آنها خواستند که نامی از آنها برده نشود و برخی دیگر نیز خود را متولی نمی یافتند. در مجموع و با توجه به اینکه شماره تماس ها و راه ارتباطی همواره باز است منتظریم که مسئولان دیگر نیز پاسخ های مقتضی را ارائه دهند تا سخنان آنها و مشکلات موجود در ارائه مجوزهای لازم و نظارت جامع و کامل روی کمپ ها نیز منتشر شود.

اما به هر ترتیب آنچه قابل تأمل و توجه می‌نماید آن است که افزایش یاد شده در مورد مراکز درمانی اعتیاد استان البرز، بیشتر حالت کمیتی دارد و در این ورطه کیفیت و استانداردهای لازم مغفول مانده است و اصطلاحی همچون «کمپ‌ها و مراکز درمانی غیرمجاز» نیز از درون همین کمیت‌ها تولید شده است که امید می‌رود با مساعدت هرچه بیشتر و سریعتر مسئولین و دلسوزان جامعه، این مراکز غیر مجاز نیز در مسیر کسب استانداردهای لازم برای یک مرکز درمانی و بهبودی ترک اعتیاد و بازپروری بیماران معتاد قرار گیرند.



گزارش: ســعید پورمــند