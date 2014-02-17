شکستی دیگر برای محور ضد سوری/ ژنرال ادریس اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه شورشی موسوم به ارتش آزاد سوریه فرمانده خود ژنرال سلیم ادریس را اخراج و اعلام کرد که "مشکلاتی که به موجب انقلاب سوریه و درگیری با ارتش این کشور ایجاد شده" موجب اتخاذ این تصمیم شده است.

این گروه شورشی با انتشار تصویری ویدئویی اعلام کرد که شورای نظامی ارتش آزاد تصمیم به جایگزینی ژنرال "عبد‎الله البشیر" به جای ژنرال سلیم ادریس گرفته است.

در همین رابطه "قاسم سعدالدین" از دیگر فرماندهان حاضر در ارتش آزاد دلیل برکناری ژنرال ادریس را اینطور بیان کرد : اختلافاتی که در ماه گذشته در فرماندهی ارتش آزاد رخ داد دلیل اتخاذ این تصمیم بود. ما نیاز به بازسازی خود داشتیم.

یک منبع حاضر در ارتش آزاد سوریه نیز در این رابطه به خبرگزاری فرانسه گفت : اخیرا انتقادت زیادی به دلیل شکست در جبهه جنگ متوجه ژنرال ادریس شده بود. ادریس همچنین متهم بود که خود را از اهداف شورشیان جدا کرده است.

به گفته این منبع، از جمله اتهاماتی که متوجه ادریس بود مسامحه در میدان جنگ و ناتوانی در توزیع مناسب تسلیحات در میان نیروها بود.

ادریس در دسامبر سال 2012 میلادی به فرماندهی ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت گسترده کشورهای عربی و غربی قرار دارد انتخاب شده بود. به نوشته الجزیره ارتش آزاد در ابتدا یکی از قدرتمندترین گروه های شورشی سوریه محسوب می شد، اما از مدت ها قبل توسط گروه های رقیب به حاشیه رانده شده است.

در همین رابطه در دسامبر سال گذشته میلادی، آمریکا و انگلیس ارسال کمک های خود به ارتش آزاد را به حالت تعلیق درآوردند. در ماه های گذشته نیز خبری منتشر شده بود که فرماندهان ارتش آزاد که در مرز ترکیه و سوریه مستقر هستند از امکاناتی که در اختیار آنها قرار گرفته برای قاچاق کالا و ثروت اندونزی استفاده می کنند و دیگر توجه چندانی به جنگ سوریه و مقابله با ارتش این کشور ندارند.