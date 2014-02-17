وامدار هیچ گروه سیاسی و جریان فکری نیستم/ مسئولین نباید به اختلافات خانه مطبوعات دامن بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی ایرانی فرماندار ویژه شهرستان کرج صبح دوشنبه میهمان خانه مطبوعات البرز بود، اعضای خانه مطبوعات البرز در یک فضای صمیمی مشکلات، و خواسته‌های خود را با فرماندار شهر خود در میان گذاشتند.

محمد تقی ایرانی در جمع اعضای ارشد خانه مطبوعات استان البرز طی سخنانی صریح و بی‌پرده، اصحاب رسانه حاضر در جلسه را در جریان برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های فرمانداری کرج قرار داد.

ایرانی با اشاره به اینکه خبرنگاران استان البرز پرتلاش هستند‌ گفت: برنامه‌های انجام شده از سوی خانه مطبوعات این استان نشان دهنده تلاش و کوشش صادقانه خبرنگاران البرزی است.

آزادی بیان به توسعه و آگاهی در جامعه کمک می کند

این مسئول افزود: مسئولان این شهرستان، خانه مطبوعات را به عنوان یک خانواده می‌شناسند و در هر خانواده‌ای اختلاف نظر وجود دارد و به تبع این اختلافات طبیعی است.

ایرانی تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی نباید به اختلافات درون خانواده‌ای دامن بزنند و شما نیز نباید این حواشی را بیرون از خانه مطبوعات بروز دهید.

وی اظهار داشت: خانه مطبوعات استان البرز و خبرنگاران در این استان یک مجموعه خلاق و علاقه‌مند هستند و فعالیت خبرنگاران جوان برای تحقق اهداف و برنامه‌های کلان دولت تدبیر و امید در استان و به ویژه شهرستان کرج ضروری است.

این مسئول گفت: نعمت آزادی را به طور قطع خبرنگاران و اصحاب قلم بیش از دیگران می دانند و به طور کل می دانند اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد چه لطمه‌ای به توسعه و پیشرفت و آگاهی یک جامعه وارد می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را مردم البرز به خوبی پشت‌سر گذاشتند و خدا را سپاسگذاریم که امسال این مراسم باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه برای ایران حماسه دیگر را رقم زد

ایرانی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی یادآور شد: ملت ایران با حضور گسترده در انتخابات 24 خرداد و بار دیگر با حضور آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن حماسه‌ای بزرگ را خلق کردند و در حال حاضر وظیفه مسئولین برای خدمت به مردم آگاه ایران اسلامی سنگین‌تر از گذشته است.

این مسئول تصریح کرد: تلاش می‌کنم با همه گروههای که در چارچوب قانون حرکت می کنند تعامل و همکاری داشته باشم و برای رفع مشکلات مردم کرج از هیچ تلاشی فرو گذار نباشم.

ایرانی یادآور شد: در این روز و در جمع اعضای خانه مطبوعات با مردم و رسانه‌ها عهد می‌بندم که برای تحقق برنامه‌ها برای رسیدن به توسعه در شهر کرج از هیچ تلاشی فروگذار نباشم و انتظار دارم رسانه در این زمینه تلاش کنند.

ایرانی با اشاره به اشتباهات گذشته برخی از مدیران در سطح شهر کرج گفت: همه باید برای رفع مشکلات به جا مانده از گذشته دست به دست هم دهیم تا دوباره کرج به قالب اصلی و قوی خود برگردانیم.

وی در ادامه اظهار داشت: برای رسیدن به این مهم به مدیران کارآمد، با تجربه، متخصص و متعهد به مردم و نظام نیازمند هستیم و مدیران ضعیف و ناکارآمد جایی در کرج ندارند.

مدیریت بخش های مختلف جامعه باید در اختیار افراد دلسوز و کارآمد باشد

ایرانی با اشاره به همراهی دولت تدبیر و امید گفت: مسئولین و مدیرانی که نمی‌توانند همراه با مردم و پا به پای دولت تدبیر و امید برای توسعه کشور و خدمت به مردم حرکت کنند، به طور قطع جا به جا می‌شوند.

فرماندار ویژه کرج تصریح کرد: مدیریت بخش مختلف جامعه باید در اختیار افراد دلسوز باشد مدیرانی که ویژگی های مانند کاردانی، تخصص و متعهد به نظام را در کارنامه خود دارند.

فرماندار ویژه کرج با اشاره به اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای خدمت‌رسانی به مردم و توسعه و آبادانی ایران اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید عزمی راسخ دارد تا واقعیت‌ها را برای مردم تشریح و تبیین کرده و رسانه‌ها باید حقایق را به درستی برای مردم بیان و به عبارتی همه ما باید به مردم راست بگوییم.

ایرانی با اشاره به مذاکرات پیش روی ایران با 5 + 1 اظهار داشت: همگان می دانند که انرژی هسته‌ای به طور قطع و یقین حق ملت ایران است و با بومی سازی این دانش در کشور این مسئله را به جهانیان اثبات کرده ایم.

این مسئول تصریح کرد: برخی ندای این را سر داده اند و می‌گویند این مذاکرات نتیجه‌ای در بر ندارد و آمریکا قابل اعتماد نیست، کسانی که چنین می گویند بدانند ما هم به آمریکا اعتماد نداریم، اما قرار هم نیست به دنیا بی احترامی کرده و به دیگران توهین کنیم.

وظیفه رسانه ها انعکاس واقعیت به مردم است

ایرانی تاکید کرد: رئیس جمهور تدبیری عاقلانه اندیشید و نتیجه مطلوبش این شد که غربی ها حقوق ما را پذیرفتند و در ادامه باید گفت دولت تدبیر و امید برای مذاکره با کشورهای 5 + 1 برنامه و تدبیر ویژه دارد.

ایرانی با اشاره به برخی انتقادها از توافقات ژنو گفت: وظیفه رسانه انعکاس واقعیت برای مردم است و باید به گونه ای عمل شود که در دام انتقاد نیفتیم.

وی افزود: دنیای امروز به جهان ارتباطات مشهور است، مذاکرات ایران با آمریکا و متحدان غربیش در اتاق شیشه‌ای انجام می شود و این نشان از شفاف سازی است و در پس اتاق شیشه ای نمی شود خیانت کرد.

فرماندار ویژه کرج افزود: ما شیوه مدیریت گذشته را هشت سال تجربه کرده و نتیجه آن در سطر سطر جامعه دیدیم و نباید این مسئله را از ذهن دور کرد که مردم در انتخابات 24 خرداد به دیدگاه و نظر دیگری رای داده اند و انتظار دارند که دولت تدبیر و امید اجازه داده شود که بر اساس اصول و ارزش‌های انقلاب و رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی برنامه‌های خود را در داخل و خارج کشور پیگیری و اجرا کند.

ایرانی تاکید کرد: همگان باید بدانند که به همان میزان که انرژی هسته‌ای حق ما است، راستگویی مسئولان، رفع تحریم‌ها، رفع بیکاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور هم حق ما است.

اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها افزایش قیمت انرژی را در پی دارد

این مسئول با اشاره به یکی از مشهورترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور تصریح کرد: یک زمانی بحث فساد 123 میلیارد تومانی، فساد 50 میلیون دلاری، فساد 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد، اما دیدیم که فسادی گسترده‌تر از این ارقام و نزدیک به دو میلیارد و 800 میلیون یورو و آنهم توسط یک نفر در تحریم‌ها اتفاق افتاده است.

ایرانی تاکید کرد: نمی شود گفت این فساد توسط یک نفر است بلکه یک تیم در این پرونده دخالت دارند و این فساد در دوران فشار تحریم ها به کشورمان تحمیل شد و وظیفه رسانه ها شفاف سازی این مسائل برای آحاد مردم است.

این مسئول یادآور شد: در حال نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم و این طرح وارد شرایط حساس خود می شود و دولت در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا خواهد کرد و یکی از پیامدهای اجرای فاز دوم یارانه ها افزایش قیمت انرژی را شاهد خواهیم بود.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه ها آمادگی مردم برای اجرای این طرح مهم اقتصادی است تا با همکاری بتوانیم دولت تدبیر و امید را در اجرای اهدافش در جامعه یاری دهیم.

وی گفت: یکی از اولویت های مهم دولت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است و به گفته رئیس جمهوری حتی یک نفر که درگیر مفاسد اقتصادی است نباید در این دولت جایی داشته باشد و برای دستیابی به این مهم همکاری رسانه ها ضروری است.