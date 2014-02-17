وصول 215 ميليارد ريال مطالبات بانکي در آذربایجان غربی/ کاهش 3 درصدی ازدواج

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ميزان مطالبات بانکي وصول شده از ابتدای سالجاری تا کنون را بالغ بر 215 ميليارد و 700 ميليون دانست و با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد افزایش یافته، افزود: ميزان معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي طی این مدت 669 هزار و 952 مورد بود.

وی با بیان اینکه از کل معاملات انجام شده 116 هزار و 152 معامله قطعي منقول و غيرمنقول، 7 هزار و 918 مورد معامله با حق استرداد، 670 معامله ذمه، 3 هزار و 421 اجاره و 54 هزار و 837 مورد نيز وکالتنامه فروش املاک و خودرو بود، اظهار داشت: تعداد شرکتهاي تجارتي و تعاوني ثبت شده نیز یک هزار و 399 مورد بود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی از انحلال 66 شرکت تجارتي و 11 شرکت تعاوني در همين محدوده زماني خبر داد و اعلام کرد: طی این مدت 29 هزار و 121 واقعه ازدواج و 4 هزار و 984 واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق استان به ثبت رسيده که در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل ازدواج 3 درصد کاهش و طلاق 6 درصد افزايش یافته است.

جوان کیا از صدور سند مالکیت 70 هزار هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون خبر داد و با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 35 درصدی همراه است، عنوان کرد: از 2 میلیون و 784 هزار و 572 هکتار اراضي ملي استان تاکنون براي 2 میلیون و 100 هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه با تثبيت و جانمايي اراضي ملي موضوع سو استفاده و تصرف و تخريب اراضی کاهش یافته و تا کنون اطلاعات يک ميليون هکتار از اراضي ملي استان جانمايي و در سيستم جامع املاک وارد شده است، ادامه داد: در حال حاضر کليه اسناد مالکيت به صورت کاداستري و تحت يک سيستم صادر شده که با جانمايي اراضي ملي ديگر به هيچ وجه امکان صدور سند مجدد ثبتي املاک براي اشخاص ميسر نیست.