  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

جوان کیا به مهر خبر داد؛

وصول 215 ميليارد ريال مطالبات بانکي در آذربایجان غربی/ کاهش 3 درصدی ازدواج

وصول 215 ميليارد ريال مطالبات بانکي در آذربایجان غربی/ کاهش 3 درصدی ازدواج

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی از وصول 215 ميليارد ريال مطالبات بانکي در ثبت استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ميزان مطالبات بانکي وصول شده از ابتدای سالجاری تا کنون را بالغ بر 215 ميليارد و 700 ميليون دانست و با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد افزایش یافته، افزود: ميزان معاملات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي طی این مدت 669 هزار و 952 مورد بود.

وی با بیان اینکه از کل معاملات انجام شده 116 هزار و 152 معامله قطعي منقول و غيرمنقول، 7 هزار و 918 مورد معامله با حق استرداد، 670 معامله ذمه، 3 هزار و 421 اجاره و 54 هزار و 837 مورد نيز وکالتنامه فروش املاک و خودرو بود، اظهار داشت: تعداد شرکتهاي تجارتي و تعاوني ثبت شده نیز یک هزار و 399 مورد بود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی از انحلال 66 شرکت تجارتي و 11 شرکت تعاوني در همين محدوده زماني خبر داد و اعلام کرد: طی این مدت 29 هزار و 121 واقعه ازدواج و 4 هزار و 984 واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق استان به ثبت رسيده که در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل ازدواج 3 درصد کاهش و طلاق 6 درصد افزايش یافته است.

جوان کیا از صدور سند مالکیت 70 هزار هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون خبر داد و با اشاره به اینکه این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با رشد 35 درصدی همراه است، عنوان کرد: از 2 میلیون و 784 هزار و 572 هکتار اراضي ملي استان تاکنون براي 2 میلیون و 100 هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.

وی با اعلام اینکه با  تثبيت و جانمايي اراضي ملي موضوع سو استفاده و تصرف  و تخريب  اراضی کاهش یافته و تا کنون اطلاعات يک ميليون هکتار از اراضي ملي استان جانمايي و در سيستم جامع املاک وارد شده است، ادامه داد: در حال حاضر کليه اسناد مالکيت به صورت کاداستري و تحت يک سيستم صادر شده که با جانمايي اراضي ملي ديگر به هيچ وجه امکان صدور سند مجدد ثبتي املاک براي اشخاص ميسر نیست.

کد مطلب 2237878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها