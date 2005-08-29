جشنواره توليدات صداوسيما جايگاه معرفي هنرمندان متعهدو ارزشگراست

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، "بهرام حميدي" در بازديد ازموسسه مهد قرآن استان آذربايجان شرقي درگفت وگو با خبرنگار مهد قرآن با بيان اين مطلب تاكيد كرد: امسال مركز آذربايجان شرقي 61 اثر را به دبير خانه جشنواره ارسال كرده است كه بخش عمده اي با ارزشي معنوي و ديني دارد و 18 اثر از پشتوانه تحقيقي برخوردار است و از مهمترين موضوعات مي توان به بحث عاشوراييان ، سرواران شهيد ، فرهنگ ايثار و تحقيق و تفحص شهدا اشاره كرد كه اين مركز با آمادگي و قدرت تمام شركت كرده است.

وي افزود: فرهنگ ايثار در اين جشنواره جايگاه والايي دارد و از هنرمندان در اين زمينه ضمن تقدير آثار آنها مورد نقد و داوري قرار مي گيرد.

مديركل صداوسيماي مركز آذربايجان شرقي، اهداف اصلي سيزدهمين جشنواره توليدات مراكز استاني صدا و سيما كه با حضور 1200 هزينه از سراسر كشور و از ميزباني تبريز برگزار مي شود را چنين عنوان كرد: كشف استعدادهاي گمنام ، رقابت بين هنرمندان ، شكوفايي استعدادهايي كه مي توانند با هنرمندان سراسري رقابت كنند و نيز ايجاد پتانسيل هايي كه دراستانها وجود دارد و مي تواند كارهاي ارزشي و معنوي هنرمندان را ارتقا بخشد.