به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این برنامه که با تاخیری یک ساعته و با حضور بیش از یک هزار و 500 تماشاگر در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد نماآهنگی متشکل از معرفی اجمالی گروه سون، اهداف و فعالیتها و همچنین دلیل نامگذاری این گروه با صدای رشید کاکاوند پخش شد.

«باور» عنوان اولین قطعه اجرا شده این کنسرت بود که آرش قنادی خواننده و یکی از اعضای گروه «سون» با شیوه ای متفاوت از میان تماشاگران به سمت صحنه اجرا آمد و با صدایی بلند گفت: سلام . من اینجام.

تماشاگران نیز که از این شیوه به هیجان آمده بودند، همراه با قنادی قطعه باور را همخوانی کرده و تا پایان اجرای آن دست از تشویق گروه برنداشتند. این در حالی بود که در حین اجرای قطعه اول کیارش پوزشی و امیر قنادی دو خواننده دیگر گروه همراه با گروه نوازندگان به تدریج وارد صحنه می شدند که این موضوع به دلیل شیوه متفاوتی که برای آغاز کنسرت در نظر گرفته شده بود به مذاق تماشاگران خوش آمد.

کیارش پوزشی بعد از اجرای این قطعه گفت: از طرف خودم و گروه به همه شما سلام می کنم و البته یک عذرخواهی که برنامه را با یک ساعت تاخیر آغاز کردیم چراکه دوست داشتیم همه کسانی که برای امشب بلیت تهیه کرده بودند اما به کنسرت ما دیر رسیدند در این برنامه حضور داشته باشند. به هر حال بسیار خوشحالیم که امشب ساعتی را در کنار هم می خوانیم پس به خاطر اینکه آمادگی خود را به ما اعلام کنید با جیغ و سوت ما را همراهی کنید.

آرش قنادی هم با اشاره به حضور پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در این کنسرت خاطرنشان کرد: وقتی شاهد حضور مدیران دفتر موسیقی وزارت ارشاد هستیم یعنی همه چیز می خواهد مثبت شود و وقتی هم گروه سون بگوید همه چیز در حال بهتر شدن است یعنی بهتر می شود.

امیر قنادی نیز بعد از صحبتهای برادر خود آرش قنادی در معرفی قطعه بعدی کنسرت گفت: کاری که هم اکنون می شنوید کاری است که شما گروه سون را با آن شناختید. بنابراین می دانم که همه شما آهنگ «ستاره» را می شناسید و با این قطعه نوستالژیک ما را همراهی خواهید کرد.

با اجرای قطعه «ستاره» کلیپی هم از این قطعه موسیقایی در صفحه نمایش صحنه برای تماشاگران پخش شد. نکته قابل توجه این کلیپ با اجرای زنده گروه تغییر محسوس اعضای این گروه به لحاظ چهره و نوع طراحی لباس بود. البته حین اجرای این قطعه آرش قنادی از تماشاگران خواست تا موبایل های خود را روشن کنند تا به قول وی فضای داخل سالن ستاره باران شود.

پوزشی بعد از اجرای این قطعه با اشاره به حضور گروه سون در برج میلاد خاطر نشان کرد: برج میلاد با وجود تمام زیبایی هایی که برای اجرای کنسرت دارد برای ما دربرگیرنده حس نوستالژیکی است که فراموشش نمی کنیم . این سالن در واقع اولین جایی بود که کنسرت های تهران خود را در آن برگزار و با شما عزیزان ملاقات کردیم به همین خاطر همیشه این سالن برای ما جذاب است.

آرش قنادی بعد از صحبتهای پوزشی گفت: امشب دوست داریم با آهنگ های جدید نیز در خدمت شما باشیم . یکی از همین آهنگها «خواهش» نام دارد که با تمام احساس به شما عزیزانی که اینچنین به ما انرژی مثبت می دهیم تقدیم می کنیم.

او قبل از اجرای قطعه ریتمیک «پریا» خطاب به تماشاگران تصریح کرد: در جایی خواندم که نوشته بود: «لبخند تنها موهبتی است که خداوند آن را در اختیار انسان ها قرار داده است» بنابراین من از شما می خواهم در اینجا از این موهبت الهی استفاده کنید و بدانید که ما با عشق شماست که اینجاییم. البته حتم داشته باشید در آینده بسیار نزدیک آهنگ خیلی بهتری جایگزین این ملودی خواهد شد.

این خواننده گروه سون قبل از اجرای قطعه «نرو خواهش می کنم» تاکید کرد: هر هنرمندی این دغدغه را دارد که وقتی اثری را خلق می کند طرفدارانش نیز این اثر را دوست داشته باشند. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و وقتی مشغول آهنگسازی کارهایمان هستیم تنمان می لرزد که مخاطب این اثر را دوست دارد یا خیر. از سوی دیگر ما بیش از 47 دفعه با هم دعوا می کنیم اما هیچوقت با هم قهر نکردیم و تا همین امروز ماندگار در کنار هم به کار در موسیقی مشغول بودیم. ما سه نفر با خود عهدی داریم و آن اینکه بهترین کارها را به شما تماشاگران ارائه دهیم.

وی در حالیکه به شدت از سوی طرفداران خود تشویق می شد، گفت: تاکنون کنسرت های متعددی را در خارج از کشور برگزار کردیم اما حتم داشته باشید هیچکدام از این کنسرت ها به گرد پای کنسرت تهران هم نمی رسد. و من به خود می بالم که آهنگ نرو خواهش می کنم را با افتخار به احساسات پاک شما هموطنان ایرانی تقدیم کنم و دعا می کنم خداوند این مردم خوب را از ما نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیارش پوزشی قبل از اجرای قطعه «نرو خواهش می کنم» نیز گفت: وقتی تعداد کنسرت ها و برنامه ها زیاد می شود ما مجبوریم یکسری حرفهای تکراری بزنیم که گفتن مکرر آن برای ما هم چندان زیبا نیست.اما یکسری از مطالب است که برای ما هیچوقت تکراری نیست و آن قدردانی از پدر و مادرمان است که برای ما و شما تکراری نیست بنابراین از شما می خواهم برای همه پدر و مادرهای این سرزمین دست بزنید.

آرش قنادی هم ادامه داد: پدرم به من و امیر همیشه یاد داد که اگر می خواهید به بهترین جایگاه برسید همیشه درست ترین راه را انتخاب کنید. در نتیجه من همیشه این صحبت را برای خودم به عنوان ملاک قرار دادم تا به بیراهه نروم . دوستان بدانید در خانه ای بزرگترها کوچک شوند کوچک ترها بزرگ نمی شوند.

قنادی قبل از اجرای «قطعه اول تیتراژ سریال زمانه» به انتشار چند ماه گذشته آلبوم جدید گروه سون اشاره کرده و گفت: آلبوم دوم گروه سون ساعت 8 صبح 28 مرداد وارد بازار موسیقی و حتم دارم که ساعت 8 و سه دقیقه صبح دانلود شد. من از شما خواهش می کنم وقتی قطعه ای از آلبوم یک هنرمند موسیقی در هر ژانری را شنیدید و از آن خوشتان آمد اورجینال آن را تهیه کنید این تنها خواهش من است که از همه شما تماشاگران می خواهم به آن جامه عمل بپوشانید.

امیر قنادی هم بعد از اجرای این قطعه و در معرفی قطعه « نفس» خطاب به تماشاگران گفت: آهنگی که هم اکنون می شنوید برای یادآور خاطرات تلخ و شیرینی است که آن را برای ما ماندگار کرد. ما قبل از ساخت این آهنگ بنا به دلایلی از خیلی درها نمی توانستیم وارد شویم اما با این آهنگ توانستیم وارد قلب های شما شویم. به هر حال حالا که به لطف مسوولان وزارت ارشاد توانستیم در این مدت حضوری در موسیقی داشته باشیم آرزو می کنیم هیچ هنرمندی پس از این ممنوع الکار نباشد.

آرش قنادی هم در تایید صحبتهای برادر خود گفت: خدا را سپاسگذاریم که به همت مسوولان وزارت ارشاد و جشنواره موسیقی فجر توانستیم در این جشنواره حضور داشته باشیم. برنامه ای که با قیمت بلیت کمی که برای کنسرت در نظر گرفته شده توانست ما و شما را بار دیگر در کنار یکدیگر قرار دهد.

براساس این گزارش بعد از اجرای یک قطعه موسیقایی ترکیبی از قطعات موسیقایی بی کلام که با استقبال قابل توجه مخاطبان مواجه شد قطعه « بی تو می میرم» برای طرفداران گروه سون اجرا شد. ضمن اینکه بعد از اجرای این قطعه آرش قنادی با شیوه ای متفاوت به معرفی گروه نوازندگان پرداخت که بخش معرفی پیمان لطیفی نوازنده درامز به دلیل اجرای متفاوت این نوازنده بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

اجرای قطعه «واست می میرم» از نخستین ملودی های ساخته شده توسط گروه سون و بخش دوم تیتراژ سریال زمانه هم جزو قطعه های اجرا شده این گروه موسیقی پاپ در شب گذشته بود که به شدت مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

کیارش پوزشی هم قبل از اجرای قطعه اخر این کنسرت خطاب به طرفداران گروه سون گفت: همیشه با کلمات ساده می توان جملات ساده ای ساخت اما با همین جملات هم می توانیم به اطرافیان خود انرژی بدهیم. جملاتی که در تمام دنیا از با اهمیت ترین جملات هستند. یکی از همین جملات جمله «دوستت دارم» است که ما با استفاده از این جمله ملودی همیشگی کارهای خودمان را با افتخار به شما تقدیم می کنم.

و با اجرای قطعه پرطرفدار «دوستت دارم» بود که کنسرت دو نوبته گروه سون در چارچوب برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در برج میلاد با استقبال پرهیجان تماشاگران به پایان رسید.