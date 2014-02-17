کودکان ایرانی قانون ایمنی راهها ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی گرجی صبح دوشنبه در نشست خبری سومین کنگره بین المللی ایمنی راه ها که قرار است طی روزهای 29 و 30بهمن ماه جاری در سالن اجتماعات روزنامه اطلاعات برگزار می شود گفت توجه به ایمنی راه ها برای کودکان یک مسأله بسیار مهم است زیرا درصد بالایی از تصادفات مربوط به کودکان است.

وی با اعلام اینکه در 50درصد از تصادفات که منجر به کشته و مسدوم شدن افراد می شود کودکان سهیم هستند افزود: بر همین اساس بایستی حداقل 50درصد مسائل مربوط به رعایت قوانین راه ها و ترافیکی مربوط به کودکان باشد..

مدیر مرکز تحقیقات و علوم اعصاب شفا با عنوان این مطلب که کودکان در صحنه تصادفات دچار بیماریهای صعب العلاج می شوند و سالها از همین بیماری ها رنج می برند گفت: با پیشگیری از وقوع تصادفات می توان شانس بروز بیماری ها در کودکان را کاهش داد.

وی بر ضرورت استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر ایمنی راه ها تأکید کرد و گفت: سازمان بهداشت جهانی به عنوان همکار اصلی در این کنگره حضور دارد که نشان می دهد می تواند برنامه های کنگره به صورت راهبردی دنبال شود.

رئیس سومین کنگره بین المللی ایمنی راه ها با اعلام اینکه در 20سال گذشته نیم میلیون نفر در تصادفات رانندگی کشورمان کشته شدند افزود: آمارها نشان می دهد در هر ساعت 3 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند.

گرجی گفت: آمار نیم میلیونی کشته شدگان تصادفی کشور در بیست سال گذشته سی برابر سونامی ژاپن و 50برابر کشته شدگان زلزله بم است.

درادامه سردار محمدرضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور با اعلام اینکه آمار کشته های تصادفات رانندگی در کشور از 27 هزار نفر در سال 85 به کمتر از 19هزار نفر در سال جاری رسیده است افزود: انتظار می رود در پایان سال 92 این آمار به کمتر از 18هزار نفر برسد.

وی با اعلام اینکه نقش عمده کشته های تصادفات رانندگی مربوط به کودکانی است که یا سرنشین خودروها هستند و یا عابر پیاده اظهار داشت: بحث آموزش کودکان در مقوله ایمنی راهها از اهمیت بالایی برخوردار است.

سردار مهماندار با بیان این مطلب که کودکان به دلیل نوع فیزیک بدنی بیشتر در تصادفات آسیب پذیرتر هستند افزود در کشور ما هنوز صندلی کودک در خودرو ها برابر مقررات اجباری نشده و از همین رو ما پیشنهاد کرده ایم در بازنگری قوانین حتما این موضوع اجباری شود.

وی با اعلام اینکه نشستن کودکان زیر دوازده سال در صندلی جلوی خودرو ممنوع است افزود: اولین کسانی که در داخل خودرو دچار آسیب می شوند کودکان هستند.