تردد در محورهای زنجان به سختی صورت می گیرد

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارشی که از دیشب در استان شروع شده محورزنجان به خدابنده کولاک شدید بوده و تا الان ادامه دارد و همچنین مه غلیظی در محور زنجان – طارم حاکم است که رانندگان در رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کنند.



وی با اشاره به اینکه در سایر محورهای استان زنجان بارش‌ برف حاکم است اظهار داشت: با این وجود سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید در رانندگی دقت کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به آغاز بارش‌ از شب گذشته بارش‌ برف در شهرستان خدابنده بسیار سنگین است و باید مسافران تهمیدات لازم برای رانندگی را رعایت کنند.



خوشکام با اشاره به اینکه شب گذشته در برخی محورها از جمله محور تهم – چورزق و محور زنجان – طارم کولاک حاکم بود افزود: با تلاش راهداران نمک پاشی و تیغ‌زنی انجام گرفته است.



وی گفت: با توجه به اینکه بارش باران و برف تا 24 ساعت آینده دارد وجود زنجیر چرخ الزامی است .

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان تاکید کرد: با توجه به اینکه در محورهای تهم – چورزق (گردنه آق گدیک) و محور زنجان – طارم (گردنه خان چائی) کولاک و بارش برف حاکم است رانندگان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.



خوشکام به وضعیت راههای ارتباطی روستایی اشاره کرد و گفت: تا کنون مسدودی راه های روستایی اعلام نشده است.

وی یادآور شد: به علت عدم دید کافی بهتر است رانندگان برای حفظ جان خود و دیگران با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به خاطر لغزندگی سطح جاده ها به نکات ایمنی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه جدی تری بکنند.



مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان در ادامه افزود: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.



خوشکام یادآور شد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان مطلع شوند.