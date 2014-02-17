قدرت دفاعی ما محصول هشت سال دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین همایش علمی پژوهشی پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح که امروز دوشنبه در ساختمان ولی امر برگزار شد، گفت: حادثه پایان جنگ از پیچیده ترین بحث های دفاع مقدس است آنجا که بعد نظامی و سیاسی ترکیب می شود جزء بحث های پیچیده جنگ هاست زیرا آنجا عملیات نظامی با عملیات دیپلماسی جمع می شود که سهم جنگ در آن نقطه سخت است.

وی با بیان اینکه پایان جنگ هم بعد نظامی و هم بعد دیپلماسی دارد، گفت: کما اینکه یک عده می گویند چرا امام (ره) جام زهر را نوشید و چه کسی به امام (ره) جام زهر داد؟ آیا اگر خودشان بودند در آن صحنه این حرف را می زدند و از طرف دیگر آنها که از بعد سیاسی نگاه می کنند می گویند چرا جنگ اینقدر طول کشید در حالیکه اگر از بعد نظامی نگاه کنیم جنگ 20 ساله 8 سال طول کشید.

رضایی ادامه داد: هیچکس نمی تواند ادعا کند در سال اول جنگ نظری داشته و به آن نظر عمل نشده است زیرا در ابتدای جنگ کسی از کسی از اجازه نمی گرفت و خیلی انضباط سراسری وجود نداشت.

فرمانده سپاه دوران دفاع مقدس در ادامه به سال دوم جنگ اشاره کرد و گفت: در سال دوم پدیده شگفت انگیز اتفاق افتاد و ظرف 10 ماه تمامی سرزمین ها آزاد شد به جز حدود هزار کیلومتر مربع. مثلا در عملیات بیت المقدس منطقه ای حدود 5 هزار کیلومتر مربع یعنی چیزی بیش از نصف سرزمین لبنان آزاد و حدود 20 هزار عراقی اسیر شدند.

رضایی با بیان اینکه در سال سوم و چهارم جنگ دوباره به بن بست رسیدیم، افزود: اما در سال 5 و 6 ابتکارات به ثمر نشست و عملیات های بسیار موفق و کلیدی انجام شد که تصرف فاو و شلمچه از جمله آنهاست.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در سال سوم و چهارم دنیا استراتژی کسینجر مبنی بر اینکه جنگ نباید برنده ای داشته باشد را قبول کرده بود اما عملیات فاو اینها را از خواب بیدار کرد و آنها به این فکر افتادند که چطور شد ایران که 3 سال پیشروی نمی کرد موفق شد فاو را تصرف کند. آنها نگران آن بودند که ایران وارد عراق شود و کل خاورمیانه سقوط کند.

وی با بیان اینکه عملیات فاو تکان جدی به غربی ها داد، افزود: اینجا بود که آنها کمک های بسیار عظیمی را به دولت عراق انجام دادند و ابتدا صدام به غرب تضمین داد که فاو را می گیریم لذا 75 شبانه روز در فاو می جنگیدیم و اولین بار بود که من در چهره فرماندهان خستگی را می دیدم.

رضایی در ادامه با اشاره به خاطره ای از امام راحل گفت: در آن زمان فرصتی پیش آمد و پیش امام (ره) رفتم و به امام (ره) گفتم 75 روز است که داریم در فاو می جنگیم و امام (ره) فرمودند دیگر تمام شد، ما تعجب کردیم زیرا تا روز قبل آن پاتک می زدند، امام (ره) فرمودند دیگر تمام شد، بعد از آنکه به منطقه عملیات برگشتم یک سرهنگ عراقی اسیر شد و گفت فرماندهان ما خواسته اند یا حمله را تمام کنیم یا یک تست دیگر انجام دهیم تا شاید راهی باز شود و دقیقا هم همان اتفاقی که امام (ره) فرمودند رخ داد.

وی با بیان اینکه تحلیلگران عراقی عملیات فاو را عملیات کمرشکن گذاشتند، افزود: لشگر و گارد عراق آسیب های بسیاری دیده بودند، در آنجا وفادارترین آدم ها به صدام را آورده بودند، همین هایی که در عراق انفجار انجام می دهند. بعضی وقت ها نیروهای عراقی را ضعیف، بی فکر و نادان نشان می دهند در حالیکه این طور نیست، بالاخره عراقی ها می خواستند کویت را بگیرند و بعد جلوی آمریکا بایستند. واقعا خارج از بحث امکانات، بعضی از آنها افراد بسیار سخت جانی بودند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بعد از این اتفاقات قطعنامه 598 صادر شد، افزود: قطعنامه 598 را با زور فتوحات صادر کردند، فرق این قطعنامه با قطعنامه های دیگر این بود که مفهوم صلح در این قطعنامه ذکر شده بود اما در مابقی قطعنامه ها اصطلاح آتش بس آمده بود لذا آنهایی که می گویند چرا بعد از آزادی خرمشهر صلح را نپذیرفتید استدلال غلطی می کنند چون بعد از آزادی خرمشهر، ایران آتش بس را نپذیرفت و آتش بس ممکن است سالها طول بکشد مثل آتش بس ارتش سوریه با اسرائیل که در طول این مدت سه بار با هم جنگیدند.

رضایی با اشاره به اینکه قطعنامه 598 به نفع ما صادر شد، گفت: از 8 بند قطعنامه حدود 6 بندش به نفع ما بوده است و ایران پذیرفت که قطعنامه 598 عملیاتی شود اما صدام پس از قبول ایران دوباره حملات گسترده ای به کشور انجام داد و خرمشهر را محاصره و تا 120 کیلومتری کرمانشاه پیشروی کرد و صدام در فکر این بود که قطعنامه 599 نوشته است اما در دو هفته آخر جنگ به اندازه 4 سال رشادت انجام شد و در نهایت قطعنامه 598 عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه جنگ در کشور ما هم با پیروزی نظامی هم با پیروزی سیاسی همراه شد، ادامه داد: چرا یک عده می خواهند با اغراض سیاسی بزرگترین حماسه کشور را تضعیف کنند. یک بار می گویند به امام (ره ) جام زهر دادید، یک بار می گویند چرا جنگ اینقدر طول کشید، در حالیکه این طور نیست و این جنگ یک افتخار ملی بعد از شکست های پی در پی ایران طی 300 سال گذشته بوده است، کو سمرقند، کو بخارا؟ این اولین جنگی است که ایران بعد از 300 سال تمام سرزمین هایش را حفظ کرد.

رضایی افزود: قدرت دفاعی که ما بدست آوردیم محصول همین نبرد بوده است و کسی نمی تواند اینها را نفی کند.