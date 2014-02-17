شهردار لاهيجان به سازمان بين المللي شهرداران صلح پيوست

به گزارش خبرنگار مهر، كنفرانس ۵۸۹۵ شهر در ۱۵۸ كشور و ناحيه در سراسر جهان را شامل مي شود كه تنها ۳۵ شهر جديد به سازمان شهرداران صلح پيوسته اند و شهردار لاهيجان يكي از ۳۵ شهردار برتر در اين زمينه است.

ماتسويي شهردار هيروشيماي ژاپن و رئيس سازمان بين المللي شهرداران صلح با ارسال نامه اي به شهردار لاهيجان اظهار اميدواري كرد كه با ياري شهرداران عضو اين سازمان و ارتباطات فرهنگي بين شهرداران و شهروندان در دنيا بتوان گامي براي ترويج فرهنگ صلح و دوستي و زدودن جنگ و خشونت از چهره جهان برداشت و دنيايي پر از صلح و بدون سلاح شيميايي را شاهد بود.

شهردار لاهيجان نیز در این خصوص اظهارامیدواری کرد: بتوان مانند ديگر شهرداران عضو با شركت در اجلاس هاي مختلف بين المللي پيام صلح و دوستي ملت ايران اسلامي به ويژه شهروندان فهيم لاهيجاني را به گوش ديگر شهروندان دنيا رساند.

رضا کحالی در ادامه از افزایش ساعت كاري تمامی كاركنان شهرداري لاهیجان خبرداد و افزود: با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و مراجعات متعدد مردمي، شهرداري لاهيجان برای رفاه حال شهروندان و تكريم ارباب رجوع، ساعات كاري تمامی كاركنان خود را افزايش داد.

وی اظهارداشت: همه روزه تمامی كاركنان شهرداري تا پايان سال علاوه بر ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۱۵ از ساعت ۱۶:۳۰نيز برای انجام امور اداري و اجرايي در محل كار خود حضور خواهند داشت.

كحالي ابراز اميدواري کرد كه اجراي اين طرح پاسخگوي نيازهاي شهروندان لاهيجان باشد.

وی در ادامه خطاب به شهروندان متذکر شد: با پرداخت سالانه عوارض نو سازي علاوه بر كمك به عمران و آباداني شهر خود از ۱۰ درصد تخفيف و جايزه خوش حسابي بهره مند شويد.