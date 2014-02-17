مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی شامگاه یکشنبه در این مراسم از مردم گیلان به عنوان مردمی با پیشینه فرهنگی، هنری و ادبی کهن یاد کرد و گفت: تعدادی از بزرگان و مشاهیر فرهنگی، ادبی، هنری و غیره که در تاریخ نام آنها ماندگار شده است، گیلانی بوده اند.

وی همچنین استقبال چشمگیر مردم از اکران فیلمهای جشنواره را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: حضور مردم در سینماها طی این مدت نشان دهنده آشتی آنان با سینماست و امیدواریم با هماهنگی و همکاری تمای مسئولین ذیربط، این روند پایدار باشد.

وی ضمن تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن، از شهیدان بعنوان بهترین حماسه زان ایران یاد کرد و اظهارداشت: شهیدان ایران اسلامی از اوائل دوران انقلاب و همچنین در دوران هشت سال جنگ تحمیلی بهترین هنر حماسی خود یعنی شهادت و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

مدیر کل ارشاد گیلان نیز در ادامه این مراسم گفت: در مدت 10 روز با اکران 22 فیلم، 320 میلیون ریال بلیت فروخته شد که این مطلب گویای استقبال گسترده مردم هنر دوست استان از سینما است.

علی اسماعیل پور اذعان داشت: مشهد رتبه اول و گیلان رتبه دوم را در فروش فیلم های فجر به خود اختصاص داده و در این میان فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس با استقبال بیشتر مخاطبان روبرو شد.

در ادامه پرویز پرستویی طی سخنانی از گروه تئاتر رشت در گذشته بعنوان یکی از پرافتخارترین گروههای تئاتر کشور یاد کرد و گفت: هنر و هنرمندان گیلان نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشوری و بین المللی حرف های زیادی برای گفتن داشته و دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم 10 از نفر از سینماداران گیلان پنج نفر از روسای دفاتر انجمن سینما جوان گیلان و چهار نفر تماشاگر برتر فیلم فجر و عوامل سینما میرزا کوچک رشت تجلیل شدند.