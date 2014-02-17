استاندار لرستان از فعالیت جزیره ای برخی دستگاههای استان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان با انتقاد از فعالیت برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: متاسفانه فعالیت جزیره ای برخی مدیران دستگاههای اجرایی لرستان موجب عدم توسعه یافتگی استان شده است.

وی با بیان جزیره ای کار کردن برخی مدیران استان موجب صرف انرژی فراوان از ما و سایر مدیران شده است عنوان کرد: در استان لرستان دو برابر بیشتر از سایر استانها برای انجام کاری انرژی صرف می شود.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این امر موجب شده که فعالیت در حوزه های مختلف استان با کندی پیش برود تصریح کرد: این در حالیست که همه مدیران استان باید برای عقب ماندگیها و مشکلات این استان همکاری داشته باشند.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خرید و فروش مسکن مهر در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت مسکن و شهرسازی خرید و فروش مسکن مهر آزاد شده و نیاز به داشتن فرم "ج" نیز نیست.

وی با بیان اینکه کسانی که توان پرداخت آورده مسکن مهر خود را ندارند آن را به فردی دیگر بفروشند عنوان کرد: این منطقی نیست که به خاطر نداشتن آورده مسکن مهر از سوی برخی افراد کل یک سایت مسکن مهر تعطیل شود.

استاندار لرستان خوستار رونق ساخت و ساز در لرستان و همچنین تعیین تکلیف واحد های مسکن مهر استان شد.

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: در این راستا کار اجرای "ساب بیس" محوطه این سایت تا اردیبهشت ماه سال 93 انجام شود.

وی همچنین با تاکید بر اجرای عملیات شبکه فاضلاب این سایت از سوی شرکت آب و فاضلاب شهری استان عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب باید ظرف 45 روز بعد از اجرای زیرسازی یعنی تا تاریخ 30 ام اردیبهشت ماه پروژه فاضلاب این سایت اجرایی کند.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر اجرای پروژه گازرسانی به پروژه بیان داشت: علمک های گاز سایت 15 هکتاری نیز باید ظرف مدت زمان دو ماه نصب و راه اندازی شوند.

بازوند همچنین با تاکید بر برق رسانی به سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد تصریح کرد: روشنایی و اجرای شبکه برق این سایت نیز تا پایان امسال باید اجرایی شود و اداره کل راه وشهرسازی نیز اعتبار انشعابات را به صورت نقدی در اختیار شرکت توزیع برق استان قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای کار آماده سازی این سایت نیز تاکید کرد و بیان داشت: آماده سازی این پروژه نیز باید تا پایان تیر ماه انجام گیرد و بعد از اتمام این مراحل خبرنگاران برای وضعیت کارهای صورت گرفته از این سایت بازدید کنند.

