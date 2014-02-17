زلزله "مهر" در استان فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعت 7 و 40 دقیقه بامداد رخ داد و بزرگی آن نیز 4.1 ریشتر وده است.

عمق این زمین لرزه در پنج کیلومتری زمین بوده و در فاصله پنج کیلومتری شهرستان مهر نیز رخ داده است.

مدیر کل بحران استانداری فارس گفت: این زمین لرزه هیچگونه خسارت جانی و مالی دربر نداشته است.

حسن فیاض پور ادامه داد: اعضای مدیریت بحران در حالت آماده باش قرار دارند و بررسی ها نشان داده تاکنون این زمین لرزه خسارتی نداشته است.

چند سال پیش مناطق مسکونی شهرستانهای مناطق جنوبی فارس درپی زمین لرزه ای دچار تخریب و آسیب شده بود که پس از آن مردم اقدام به مقاوم سازی خانه های خود کرده بودند.