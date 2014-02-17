به گزارش خبرگزاری مهر، هفت فیلم مستند در چهارمین روز فیلم‌های مستند ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر سه شنبه 29 بهمن ماه در سینما تك موزه هنرهای معاصر تهران نمایش داده می شود.

فیلم‌های «میان گذشته و حال» (هومن حسنی)، «چشم‌ها» (محمدرضا فرطوسی)، «هنر ابری‌سازی» (حامد نمازی)، «ایرج ایزدپناه» (مجید فدایی)، «رویای بهشت» (معصومه نورمحمدی)، «پرسه میان مه و نور» (روشنك صدر)، «پنجره» (حسن دهقاندوست) و «سفر سنگ» (سیدهادی موسوی) ساعت 15 تا 19 روز سه شنبه 29 بهمن ماه در سینما تك موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید.

مستند «میان گذشته و حال» پرتره‌ای از علی اصغر پتگر، نقاش معاصر ایران است و به چالش‌های او در مواجهه با ورود جریان مدرن به نقاشی می‌پردازد.

«چشم‌ها» انقلاب یمن را از لابلای عكس‌های نادیا عبدالله روایت می‌كند و «سفر سنگ» مستند آموزشی درباره ساخت مجسمه‌های سنگی در یك سمپوزیوم است.

فیلم‌های مستند ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر چهارشنبه 30 بهمن ماه به كار خود پایان می‌دهد.