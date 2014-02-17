وجود خلاء قانونی در برخورد با تخلفات سازه های غیرمجاز/ جرایم کمیسیون ماده 100 منطقه بندی شود

محمود دادگو درگفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت و سارهای غیرمجاز اظهار داشت: متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز در این کلانشهر و در محلاتی که مورد غفلت واقع شده طی سالیان گذشته رشد داشته که این امر نیازمند توجه جدی است.



وی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز تنها تخلفی محسوب می شود که سازنده را مجاب به پرداخت جریمه می کند این امر را خلائی قانونی برای رشد این چالش دانست و گفت: متاسفانه ساخت و ساز غیرمجاز تنها یک تخلف محسوب می شود که این امر نیازمند بازنگری و تحکم بیشتر از سوی قانون گذار است.



این مسئول با بیان اینکه در کنار حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا به عنوان آسیب های جدی باید موضوع ساخت و ساز غیرمجاز را نیز در اولویت قرار دهیم از تلاش جدی شورای چهارم در این زمینه خبر داد.



دادگو گفت: به رغم تلاشهای انجام شده باید اعتراف کنم اقدامات شایان توجهی در این زمینه انجام نشده اما رویکرد شورای چهارم در این خصوص بسیار جدی است.



رئیس شورای شهر کرج در ادامه تحقق وحدت رویه و تعیین ضرایب و جرایم کمیسیون ماده 100 را براساس منطقه بندی و برخورداری مناطق شهر ضروری عنوان و اضافه کرد: شورای چهارم به دنبال مکانیزم های جدی در این زمینه است و اگر جرایم سنگینی در این خصوص تعیین شود قطعا شاهد کاهش اینگونه ساخت و سازها خواهیم بود.



ساخت و ساز غیرمجاز، تلاش های تدوین طرح تفصیلی را بی ثمر می کند



دادگو افزود: میلیاردها تومان برای تدوین طرح تفصیلی شهر هزینه شده و اینگونه ساخت و سازها به راحتی تمام تلاشها را زیر سئوال می برد.



وی گفت: باید تلاش کنیم تا ساخت و ساز غیرمجازی اتفاق نیفتد تا پس از آن به دنبال راه چاره باشیم و از نیروی انتظامی در مورد تخریب ها کمک بگیریم.



رئیس شورای شهر کرج توجه شهروندان به سلامت خانواده خود و تهیه سرپناه امن و بدون دغدغه را مهم ارزیابی کرد از مردم خواست با نگاهی کلان به این امر یاری رسان مدیریت شهری باشند.

