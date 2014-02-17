  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

برگزاري نشست بازخواني جنگهاي صليبي؛ چيستي و ضرورت آن

برگزاري نشست بازخواني جنگهاي صليبي؛ چيستي و ضرورت آن

انجمن ايراني تاريخ با همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و خانه انديشمندان علوم انساني، نشست علمي بازخواني جنگ هاي صليبي؛ چيستي و ضرورت آنرا در روز پنج شنبه اول اسفند برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست علاوه بر دكتر علي بيگدلي استاد و پژوهشگر تاريخ، دكتر عبدالله ناصري طاهري مؤلف كتاب جنگهاي صليبي و حجت الاسلام والمسلمين رمضان محمدي استاديار و مديرگروه تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سخنراني خواهند كرد.

همچنين در حاشيه برگزاري اين نشست علمي، از هفت جلد كتاب «پژوهشهاي نوين جنگهاي صليبي» از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رونمايي مي شود.

نشست يادشده پنچ شنبه اول اسفندماه از ساعت 9:30 صبح در خيابان استاد نجات الهي(ويلا)، نبش ورشو، خانه انديشمندان علوم انساني برگزار مي شود و شركت در آن براي كليه علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 2237928

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