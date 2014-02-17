برگزاري نشست بازخواني جنگهاي صليبي؛ چيستي و ضرورت آن

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست علاوه بر دكتر علي بيگدلي استاد و پژوهشگر تاريخ، دكتر عبدالله ناصري طاهري مؤلف كتاب جنگهاي صليبي و حجت الاسلام والمسلمين رمضان محمدي استاديار و مديرگروه تاريخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سخنراني خواهند كرد.

همچنين در حاشيه برگزاري اين نشست علمي، از هفت جلد كتاب «پژوهشهاي نوين جنگهاي صليبي» از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رونمايي مي شود.

نشست يادشده پنچ شنبه اول اسفندماه از ساعت 9:30 صبح در خيابان استاد نجات الهي(ويلا)، نبش ورشو، خانه انديشمندان علوم انساني برگزار مي شود و شركت در آن براي كليه علاقه مندان آزاد است.