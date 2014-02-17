400 واحد سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد خرداد 93 افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان لرستان اظهار داشت: 460 واحد از سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد در زمینی به مساحت 12.8 هکتار در حال احداث است عنوان کرد: در مجموع 860 واحد در هشت طبقه در سایت احداث می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه این سایت از سوی پنج پیمانکار در حال اجرا است عنوان کرد: هم اکنون سایت 15 هکتاری مسکن مهر خرم آباد 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ملکی با بیان اینکه 60 درصد کار آماده سازی و معابر این سایت نیز انجام شده است افزود: در حال حاضر مشکل این سایت عدم وجود زیر ساختهای مناسب است.

وی بیان داشت: در صورت ایجاد زیرساختهای مناسب، برق، گاز، فاضلاب 400 واحد از این سایت تا پایان خرداد ماه سال آینده افتتاح می شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین به 460 واحد باقی مانده از این سایت اشاره کرد و گفت: این تعداد واحد نیز تا پایان شهریور ماه سال آینده در صورت تسریع در پرداخت آورده از سوی متقاضیان به بهره برداری می رسد.

