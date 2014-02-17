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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

روسیه و مصر در آستانه امضای توافقات نظامی دوجانبه

روسیه و مصر در آستانه امضای توافقات نظامی دوجانبه

سفیر روسیه در قاهره اعلام کرد: موضوع تروریسم در خاورمیانه بخش مهمی از مذاکرات مقامات مصری و روسی در مسکو را به خود اختصاص داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی کرپیچنکو" سفیر روسیه در قاهره با اشاره به سفر اخیر وزیران دفاع و خارجه مصر به مسکو اظهار داشت: موضوع تروریسم در خاورمیانه بخش بزرگی از گفتگوهای دوطرف را تشکیل می داد.

وی افزود: طرفهای روسی و مصری در حال بررسی انعقاد قراردادهای همکاری در زمینه نظامی و فناوریهای نظامی هستند.

خاطرنشان می شود ژنرال "عبدالفتاح السیسی" و "نبیل فهمی" وزیران دفاع و خارجه مصر اخیرا به مسکو رفته بودند و با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور دیدار کردند.

کد مطلب 2237938

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