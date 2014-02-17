روسیه و مصر در آستانه امضای توافقات نظامی دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "سرگئی کرپیچنکو" سفیر روسیه در قاهره با اشاره به سفر اخیر وزیران دفاع و خارجه مصر به مسکو اظهار داشت: موضوع تروریسم در خاورمیانه بخش بزرگی از گفتگوهای دوطرف را تشکیل می داد.

وی افزود: طرفهای روسی و مصری در حال بررسی انعقاد قراردادهای همکاری در زمینه نظامی و فناوریهای نظامی هستند.

خاطرنشان می شود ژنرال "عبدالفتاح السیسی" و "نبیل فهمی" وزیران دفاع و خارجه مصر اخیرا به مسکو رفته بودند و با "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه و دیگر مقامات این کشور دیدار کردند.