پاپ دستور العمل كنگره آموزش و تعليم ديني كاتوليك را بررسي مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، براساس گزارش نشريه آبزرور اين دستور العمل كه از سوي كنگره آموزش و تعليم ديني كاتوليك نوشته شده است براي اولين بار گرايش به همجنس به جنس مخالف را جزئي ازموارد ضروري انتخاب كانديدها براي آموزش ديني ذكر كرده است. البته در گذشته به دليل اينكه تمام كشيش ها سوگند تجرد مي خوردند، گرايش جنسي موضوع مورد اهميتي نبوده است.

اين دستورالعمل سه پيش نويس داشته و تا كنون منتشر نشده است و تنها پاپ مي تواند در مورد آن تصميم گيري كند.

"جان هالدين"، استاد فلسفه اخلاقي در دانشگاه سنت اندروز در گفتگو با آبزرور اظهار داشت: اين دستور العمل هر چقدر هم تعديل شده باشد مسلماً با مخالفتهايي رو به رو مي شود.