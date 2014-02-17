دولت نیازمند مشارکت مردم برای تحقق حماسه اقتصادی است

به گزار ش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی صبح دوشنبه در بیست و یکمین همایش ائمه جمعه و جماعات اهل سنت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: برای کنترل تورم و خروج از رکود در این وضعیت شکننده دولت نیازمند مشارکت هر چه بیشتر مردم در عرصه های سرمایه گذاری و اقتصادی است.

وی با بیان اینکه کشور ایران هفت درصد منابع جهانی را در اختیار دارد ادامه داد: با اتکا به این سرمایه و ظرفیت غنی و مشارکت جویی مردم و از طرفی تدبیر دولت می‌توان بدون اتکا به منابع نفتی از این سرمایه ها به عنوان منابع ثبات اقتصادی در کشور بهره جست.

وی اتحاد و انسجام را مهمترین مولفه و لازمه توسعه و پیشرفت استان دانست و افزود: اتحاد مردم و مشارکت جویی ساکنان این سرزمین و همچنین تدبیر دولت در راستای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری دستیابی به قله های اقتصادی و شکوفایی را برای استان و کشور محقق خواهد ساخت.

استاندار با بیان اینکه تعداد 75 پروژه مهم در استان با حجم سرمایه گذاری 400 هزار میلیارد تومان به صورت نیمه تمام مانده است افزود: بخشی از این عقب ماندگی‌ها به دلیل تحریم های خصمانه دشمن علیه نظام است که با مشارکت و سرمایه گذاری مردم می توان علاوه بر غلبه بر تحریم ها در هموار سازی مسیر توسعه گام برداشت.

وی نقش ائمه جمعه را ایجاد بستر مشارکت جویی و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و بخش خصوصی در راستای توسعه و آبادانی استان بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور اثر بخش مردم در حوزه اقتصادی زمینه‌ساز حماسه اقتصادی و تولید کسب و کار در این استان و کشور خواهد بود.

هاشمی یادآور شد: سیستان و بلوچستان یکی از بهترین نقاط سرمایه‌گذاری و تولید ثروت در کشور است که برای رسیدن به این هدف باید مرزهای استان به خط اشتغال و کسب و کار تبدیل شود و نقش سرمایه گذاران محلی و خارجی در این خطه برجسته شود.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه ای به توسعه محور شرق و ارتقای شاخص های اقتصادی و معیشتی مردم این استان دارد افزود: برگزاری نخستین همایش توسعه اقتصادی و حضور بیش از ده‌ها مقام عالی رتبه دولت در طی ماه‌های گذشته در استان نشانه توجه ویژه دولت در این راستا است.

وی بیان داشت: در این استان ظرفیت های نهفته بسیاری برای تولید ثروت وجود دارد که ائمه جمعه با تشویق سرمایه گذاران بومی و تشویق آنها به منظور سهیم شدن در این مسیر رسالت و نقش مهمی دارند.