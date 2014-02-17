طوری قرآن بخوانيد که اسماي الهي را در آن ببينيد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در جمع تعدادی از خواهران قرآن پژوه و فعال قرآنی استان تهران که در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء حضور یافته بودند با بیان این مطلب که "خداي سبحان در قرآن کریم نه تنها با ما سخن مي‌گويد بلکه خود را در آينه قرآن به ما نشان می دهد" گفت: قرآن مظهر تجلی اسماء حسنای الهی است، اگر ما قرآن بخوانیم و نورانیت قرآن در قلب ما پیدا شد معلوم می‌شود «نور السماوت و الارض» را با قلب خود مشاهده کرده‌ایم.

وی در ادامه به تاثیر قرائت قرآن در دوری انسان از گناه اشاره کرد و اظهار داشت: اگر کسی با قرائت قرآن و تفکر در آن به مرحله‌ای برسد که از گناه منزجر شود معلوم می‌شود این فرد قرآن را خوب درک کرده است.

این مفسر قران کریم در ادامه سخنان خود، اثرات مخرب گناه را مورد توجه قراد داد و گفت: طبق کلام معصومین حقیقتاً گناه بد بوست و بوي بد گناه آبروي انسان را مي‌برد، ما با آبرو زنده‌ايم اگر ـ خداي ناکرده ـ آبروي کسي ريخته شود ديگر زندگي ندارد لذا خود را با استغفار خوش بو کنید.

وی در توصیه‌ای به قرآن پژوهان بیان داشت: باید دهان خود را پاک کنيم، دهان وقتي پاک است که هيچ غذاي شبهه‌ناک وارد آن نشود و هيچ حرف بدی از آن بيرون نيايد، فرمود اين دهان را پاک کنيد براي اينکه قرآن مي‌خواهد از آن عبور کند.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: گاهی شما مي‌بينيد شخصی يک حرف مي‌زند و شنونده را منقلب می‌کند، چون آن سخن از دهان طيّب و طاهر بیرون آمده است.

وی در پایان سخنان خود توجه و حضور قلب در هنگام قرائت قرآن را موجب لذت و بهره بیشتر از معارف قرآنی دانست و توصیه کرد: شما سعي کنيد به گونه‌ای قرآن بخوانيد که اسماي الهي را در قرآن ببينيد، آن وقت انسان کم کم به جايي مي‌رسد که گويا کلام خدا را دارد مي‌شنود.

