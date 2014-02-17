لرستان طی 20 سال گذشته همواره در صدر جدول بیکاران کشور بوده است

بهروز نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای کاهش نرخ بیکاری در لرستان، اظهار داشت: نرخ بیکاری در لرستان طی پاییز سال گذشته 20.6 بوده است.

نصیری همچنین با اشاره به نرخ بیکاری 18.9 لرستان در پاییز امسال بیان داشت: با این نرخ بیکاری استان لرستان در رتبه نخست جدول بیکاری کشور قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه با این وضعیت نرخ بیکاری، استان در این زمینه نیازمند تحرک و پویایی است عنوان کرد: این امر نیز با تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی استان میسر می شود تا شاهد وضعیت مناسب تری در این زمینه باشیم.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه لرستان طی 20 سال گذشته همواره در رتبه های اول تا سوم جدول بیکاری کشور بوده است بیان داشت: در این راستا بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی وزارت کار در سال 88 دبیرخانه اشتغال کشور سند اشتغال و سرمایه گذاری تهیه و تدوین شد.

نصیری با اشاره به تدوین این سند اشتغال در استان لرستان نیز بیان داشت: سند اشتغال و سرمایه گذاری لرستان توسط 120 کارشناس و با همکاری 70 دستگاه اجرایی استان تهیه و تدوین شده است.

وی با بیان اینکه سند اشتغال و و سرمایه گذاری لرستان در قالب برنامه پنجم توسعه اجرایی خواهد شد گفت: در قالب این سند وظایف و ماموریتهای خاص همه دستگاههای اجرایی استان پیش بینی و مشخص شده است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به برخی مشکلات موجود در راستای اجرای سند اشتغال و سرمایه گذاری استان عنوان کرد: بروکراسی ادارای، کمبود نقدینگی، کم توجهی برخی مدیران به سیاستهای سند اشتغال، به روز نبودن اطلاعات، وجود تکنولوژی قدیمی در واحدهای تولیدی از جمله این مشکلات است.

نصیری همچنین بهره وری پایین بنگاههای اقتصادی، ضعف فرهنگ کار و کار آفرینی، عدم تعامل دانشگاه و صنعت را از دیگر مشکلات موجود در سر راه اجرای سند اشتغال برشمرد.