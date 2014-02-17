واقعه ولادت در زنجان 4 درصد رشد داشته است

موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر،به ثبت واقعه ولادت در ده ماهه سالجاری در مهلت قانونی اشاره کردوافزود: در این راستا در سال گذشته 97 درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت می رسید که در سالجاری به 99,7 صدم درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: در این زمینه ثبت احوال استان در ثبت وقایع ولادت ارتقای خوبی داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، به آمار وفات در ده ماهه سالجاری در استان اشاره کردوگفت: در این مدت 4 هزار و 346 واقعه وفات رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه مورد واقعه وفات در استان کاهش یافته است.

متوسلین، در ادامه به ثبت مهلت قانونی وفات در موعد مقرر اشاره کردو یادآورشد: سال گذشته 93,35 صدم وفاتها در مهلت قانونی به ثبت می رسید که در سالجاری 98,12 صدم درصد وفات ها در کهلت قانونی به ثبت رسیده است.

وی به وقوع ازدواج در ده ماهه سالجاری در استان اشاره کرد و افزود: در این مدت ده هزار و 877 واقعه ازدواج رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 11 هزار و 858 فقره بود 8 درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، کاهش آمار ازدواج را به علت دیر ارجاع دادن دفاتر ثبت ازدواج به ثبت احوال یاد کردوگفت: باید دفاتر ازدواج بعد از 15 روز آمار ثبت شده به دفاتر را به ثبت احوال بدهند که در این امر کوتاهی می کنند و این امر باعث کاهش نرخ ازدواج در استان شده است.

متوسلین یادآو رشد: در ده ماهه سالجاری هزار و 461 مورد واقعه طلاق رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هزار و 497 مورد بود که شاهد کاهش 2.14 نرخ طلاق در استان هستیم.