راه یابی فیلم "نوبت" به بخش سینمای ملی نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل حوزه هنری استان سمنان اظهار داشت: فیلم پویانمایی "نوبت" به کارگردانی "امیر طوسی" از تولیدات دفتر هنرهای تصویری و پویانمایی این نهاد به بخش سینمای ملی(رقابتی) نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای راه یافت.

وی تصریح کرد: داستان پویانمایی "نوبت" به مدت 100 ثانیه که در خصوص اخلاق مداری و رعایت اخلاق در اجتماع است، در سانس اول نمایش فیلم های راه یافته در بخش رقابتی به همراه 30 فیلم دیگر در محل پردیس سینما آزادی تهران اکران خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان سمنان تصریح کرد: سیدرضا میركریمی كارگردان، سهیل جهان بیگلری، مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره، محمدعلی فارسی مستند ساز، هادی مقدم دوست، كارگردان و فیلمنامه نویس و امیرمحمد دهستانی، انیماتور و كارگردان پویانمایی، هیئت داوران نهمین جشنواره فیلم 100 را تشكیل می دهند.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای، با شعار سینمای اخلاق، در چهار بخش اصلی، بین الملل، سینمای اخلاق و چشم انداز 1404 از هفتم تا نهم اسفند ماه در حوزه هنری کشور و سینما آزادی تهران برگزار خواهد شد.

فیلم های داستانی، مستندها و پویانمایی های100ثانیه ای، همزمان با برگزاری نهمین جشنواره بین المللی فیلم های100ثانیه ای، هفتم تا نهم اسفند 92 در سالن ماه حوزه هنری استان سمنان نیز به نمایش درخواهند آمد.