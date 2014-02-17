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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

رمضانی:

خانه‌هاي قرآني روستايي خراسان رضوي تعيين وضعيت مي‌شوند

خانه‌هاي قرآني روستايي خراسان رضوي تعيين وضعيت مي‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: كارشناس تشكلهاي قرآني تبلیغات اسلامی خراسان رضوي از تعيين وضعيت خانه هاي قرآني استان و صدور مجوز برای این مراکز خبر داد.

مهدی رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با توجه به اتمام مدت اعتبار مجوز خانه‌هاي قرآن روستايي و نياز به تمديد مجوز اين تشكل‌هاي قرآني، دارالقران اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي به عنوان مسئول تمديد مجوز اين تشكل‌ها اقدام به تعيين وضعيت كرده است.

رمضاني گفت: مجوز خانه‌هاي قرآني فاقد مكان مستقل و تشكلهايي كه گزارش عملكرد به دارالقرآن نداده باشند، تمديد نخواهد شد.

كارشناس تشكلهاي قرآني خراسان رضوي افزود: هم اكنون 150 خانه قرآني روستايي در سطح استان داراي مجوز از اداره كل تبليغات اسلامي هستند.

کد مطلب 2237978

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