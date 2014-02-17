فعالیت درساخت مساجد از نشانه های ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر دوشنبه در دیدار اعضا کارگروه نظارت بر ساخت و ساز مساجد اظهار داشت: خداوند عمران مساجد را از نشانه های ایمان بیان می کند پس اهمیت دادن به عمران مساجد ضروری است.

وی تصریح کرد: تلاش در راستای احداث خانه خدا امری بسیار مقدس است که لازم است به این مهم بیشتر توجه شود.

نکونام با اشاره به اینکه کسانی که مساجد را آباد می کنند سزاوار پاداش معنوی هستند، بیان داشت: خدمت کردن در این جایگاه از توفیقات الهی است.

مشارکت مردم در امور عمرانی به رشد فکری جامعه نیز کمک خواهد کرد

وی با بیان اینکه مشارکت در ساخت و ساز مساجد به سلامت فکری، اخلاقی و ایمانی فرد کمک می کند، اذعان داشت: چنانچه خداوند توفیقی به آباد کنندگان مساجد داده برای محک زدن ایمان و بیشتر شدن آن است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: هدف از مشارکت مردم در عمران مساجد پیوند دادن انسان با مهم ترین مرکز ایمان است.

نکونام تصریح کرد: مشارکت مردم در امور عمرانی به رشد فکری جامعه نیز کمک خواهد کرد

وی با اشاره به اینکه هرچقدر بتوانیم زمینه مشارکت مردم را فراهم بیاوریم به همان میزان به کمال اصل ایمان کمک کرده ایم، بیان داشت: با مشارکت مردم در ساخت و ساز مساجد اصل ایمان به قطب دینی پیوند زده خواهد شد.