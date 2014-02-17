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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

یونسی:

نبود اطلاع رسانی مناسب خلاء مازندران است/ تسریع در تکمیل بیمارستان قلب قائمشهر

نبود اطلاع رسانی مناسب خلاء مازندران است/ تسریع در تکمیل بیمارستان قلب قائمشهر

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: نبود اطلاع رسانی مناسب را از مهمترین خلاهای موجود در استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح دوشبه در شورای هماهنگی رفاه اجتماعی افزود: باید با مناسب ترین و زیباترین روش، اطلاع رسانی در حوزه مسئولیت انجام شود.

وی با بیان اینکه مازندران در زمینه های مختلف فرهنگی، عمی، تاریخی و ... جزو استانهای اول کشور است، تصریح کرد: باید از دانش روز و تمامی ظرفیتها برای ارتقای معیشت مردم بهره گرفت.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ بهره گیری از ظرفیتهای فراوان در استان دمیده شود، به بحران برف غرب استان اشار ه و اضافه کرد: 150 میلیارد ریال بصورت تنخواه به استان واگذار شده است.

علی بابایی کارنامی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با بیان اینکه بحران غرب استان با همدلی حل می شود، افزود: تسریع در تکمیل بیمارستان قلب باز قائمشهر از جمله طرح های در دست پیگیری است.

وی اظهار داشت: انشاء الله با تلاش مسئولان کشوری و استانی بتوانیم این طرح را در سال آینده در هفته کارگر به بهره برداری برسانیم.
 
وی خاطر نشان کرد: حل مشکلاتی از قبیل بیمه بیکاری کارگران واحدهای آسیب دیده، اعطای تسهیلات به این واحدها، مشکلات بیمه روستائیان، مشکلات مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و ... در غرب استان توسط این مجموعه در حال پیگیری است و در بسیاری از موارد با جلسات مختلف تمهیدات لازم اندیشیده شده است، امیدواریم بتوانیم خدماتی در خور شأن مردم شریف ارائه کنیم.

کد مطلب 2237985

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