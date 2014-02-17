مشکلات داخلی کشور از طریق پتانسیل های موجود برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب مجیدی پیش از ظهر دوشنبه در دومین مجمع عالی بسیج شهرستان بهار با اشاره به اینکه شعار قیام مردم حکومت ما، دینی است، اظهار داشت: مردم ما با حضور 98 درصدی در پای صندوق های رای اعلام کردند که خواهان حکومت اسلامی هستند، اما آن طور که باید به سمت و سوی یک جامعه اسلامی ناب پیش نرفته ایم.

مجیدی ادامه داد: مردم ایران در تمام انتخاباتی که در طول این 35 سال برگزار شده است با شور و شعور سیاسی و با حضوری پرشورتر از همیشه شرکت کرده اند که این نشان دهنده یک قدرت سیاسی است.

وی افزود: امروزه سپاه برای تحقق جامعه اسلامی بسیج را تخصصی کرده است تا بتوان برای مشکلات موجود در جامعه راهکارهای اساسی یافت.

بسیج باید توسط نخبگان اداره شود

رئیس مجمع عالی بسیج شهرستان بهار نیز در این مجمع گفت: امروزه بسیج تخصصی تر و علمی تر شده و باید به دست نخبگان بسیجی اداره شود.

سید مجتبی حسینی اظهار داشت: در طول 35 سال گذشته تمام دنیا متحد شدند تا انقلاب و اسلام را از بین ببرند اما بسیجیان با دست های خالی در مقابل آنها ایستادند.

حسینی عنوان داشت: ماموریت بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس تنها رویکرد دفاعی بود که بعد ازاین و با توجه به تهدیدات نیمه سخت و نرم دشمن به رویکرد اخلاقی، تربیتی و اعتقادی تغییر داده است.

وی افزود: وظیفه بسیجیان در این دوره از زمان تلاش همه جانبه در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است چرا که مقابله با تهدیدات نرم دشمن فعالیت در عرصه ها را می طلبد.