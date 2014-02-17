نیروی انسانی محور توسعه هر سازمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن خانواده استانداري و فرمانداري ظهر دوشنبه در سالن شهيد رجايي دانشگاه تربيت معلم با حضور استاندار برگزار شد.

مرتضي روزبه در این مراسم اظهارداشت: سازمان خوب، فعال و با نشاط، سازماني است كه از نيروهاي فعال برخوردار بوده و به سازمان احساس تعلق داشته باشند.

وي با بيان اينكه نيروي انساني محور سازمان است تصريح كرد: سازمان خوب به ساختمان خوب، اتاق هاي زيبا و ميزهاي بزرگ نيست.

استاندار با تأكيد بر پيوند و ارتباط بين خانواده و سازمان بیان کرد: نيروي انساني در سازمان ها زماني مي تواند نقش فعال و با نشاطي را ايفا كند كه از يک خانواده خوب و متعادل برخوردار باشد و بالعكس كاركناني كه خانواده هاي آشفته دارند نمي تواند نقش موثري را در سازمان داشته باشند.

وي اضافه كرد: اگر بي انضباطي، بي برنامگي و بي حوصلگي در رفتار يک كارمند در محيط اداري مشاهده شود علت و ريشه اين آسيب در اكثر موارد به خانواده ها بر مي گردد و بر عكس يک نيروي انساني خوب از يک خانواده خوب برخوردار است.

استاندار بر اهميت و ضرورت برنامه ريزي و هماهنگي براي اجراي برنامه ها و مراسم خانواده محور در سازمان ها تأكيد كرد و در ادامه يادآوردشد: اجراي برنامه هايي كه خانواده هاي كاركنان در آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند مي تواند كارائي و بهره وري سازمان را افزاش داده و به تعالي و رشد سازمان و خانواده ها منجر شود.

روزبه در پايان از اجراي برنامه هاي خانواده محور در سازمان به عنوان يک رسالت و ماموريت اداري ياد كرد.