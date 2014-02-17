نیمی از ساخت و سازهای شهر تبریز غیر مقاوم است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری صبح دوشنبه در سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین در تبریز اظهار داشت : استان آذربایجان شرقی دارای ظرفیت های مناسبی از منابع طبیعی و معادن است که باید از این منابع به خوبی استفاده کرد که این امر تنها به وسیله تلاش محققان حاصل می شود.

وی ادامه داد : طبق شنیده هایی از تاریخ تبریز این شهر حدود 19 بار در اثر زلزله با خاک یکسان شده زیرا این شهر دارای گسل بزرگی است که این امر تهدیدی برای مردم منطقه به حساب می آید.

دبیری افزود : اما نمی توان ساخت و سازها را بر روی گسل تبریز متوقف کرد زیرا بخش بزرگی از تبریز روی گسل است و تنها راه حل این است که تمهیدات مناسبی برای ساخت بر روی گسل ها انجام شود همانطور که کشور ژاپن با وجود اینکه در روی گسل بسیار خطرناک تر قرار گرفته است اما در زلزله هایی با ریشترهای بسیار بزرگ نیز دوام می آورد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته برنامه ریزی مناسبی برای ساخت و سازهای شهری صورت نگرفته است ، گفت : مسئولان مسیری را که مردم برای ساخت و ساز انتخاب کرده اند را دنبال می کنند و به همین دلیل قسمت های وسیع ساخت و ساز ها در مناطق شمالی یعنی مناطق روی گسل ساخته شده است که این امر آسیب بزرگی را ایجاد می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد : در حدود دو هزار و 500 هکتار از بافت تبریز فرسوده است که ما وارث این فرسودگی ها بوده ایم اما هم اکنون شورای شهر تبریز در نظر دارد با سیاست های تشویقی راهکار مناسبی برای مقاوم کردن بافت فرسوده شهر بردارد.

وی با بیان سیاست های دولت برای از بین بردن معضل بافت فرسوده گفت : بر اساس سیاست های دولت هر سال باید 10 درصد از فضای شهری مقاوم شدود که امیدواریم با این روند در طول چهار یا پنج سال آینده شاهد تغییرات عمده ای در بحث حاشیه نشینی باشیم.

دبیری افزود : برگزاری کنگره های این چنینی می تواند گام موثری برای ارائه راهکارهای مقابله با زلزله ایجاد کند.