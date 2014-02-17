آئين اختتاميه نمايشگاه "شکوه توليد ملي" در رشت برگزار شد/ رونمایی از تمبر ياد بود " سيدعباس موسوي رهپيما "

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گيلان شب گذشته در آئين اختتاميه نمايشگاه شکوه توليد ملي، صنعتگران را مرداني تلاشگر و انسانهايي والا توصيف کرد و گفت: اين عزيزان زندگي خود را صرف خدمت به توليد، صنعت و خدمات و بازرگاني اين مرز و بوم كرده اند كه جاي قدرداني دارد.



محمد علی نجفي همکاري نكردن برخي دست اندرکاران و مديران اجرايي با بخش خصوصي در بحث توليد و اشتغال را از جمله مشکلات استان برشمرد و افزود: مديران موظف هستند در خدمت صنعت گیلان باشند و مديري که در بخش اشتغال و توليد همکاري لازم را نداشته باشد به هيچ عنوان حضورش در استان قابل تحمل نيست.



وی اظهار داشت: فرهنگ خدمت را بايد در جامعه تقويت و نهادينه کرد.



استاندار گيلان جايگاه اشتغال استان در سطح کشور را مناسب نداست و بابيان اينكه با توجه به قابليت هاي كشاورزي پيوند صنعت و كشاورزي مي تواند موجب افزايش اشتغالزايي شود، گفت: نخستین کارخانجات استان در بخش هاي ابريشم، چاي، توتون و صنايع جانبي بخش کشاورزي بود ولي در سال هاي اخير فعاليت در اين بخش کمرنگ و در بخش صنايع تبديلي گام هاي اساسي برداشته نشده است.



وی بحث محدوديت زمين را از جمله مشکلات موجود در استان عنوان کرد و افزود: هرچند در گیلان با محدوديت عرصه مواجه هستيم اما در عين حال بسياري از عرصه ها در شهرک و شهرهاي صنعتي استان بلااستفاده است که مديران بايد با تمام توان خود برای بهره گيري هرچه بيشتر از امکانات موجود تلاش کنند.



نجفي اظهار داشت: زمين هايي که در گذشته در بخش صنعت و توليد در اختيار افراد قرار گرفته بايد بازبيني و افرادي که کننده کار هستند را بايد شناسايي و به آنها کمک شود و همچنين افرادي که توانايي لازم برای انجام کار برخوردار نيستند از عرصه خارج و افرادي جديد و توانمند را جايگزين آنها کنند.



وي با بيان اينکه بسياري از کارخانجات بخش توليدي در شهر و شهرک هاي صنعتي غيرفعال است، افزود: بخشي از مشکلات در بخش صنعت و توليد مربوط به نقدينگي و بانکي است که با مذاکراتي که با شبکه بانکي کشور آغاز شده است به ياري خداوند اين مشکلات رفع خواهد شد.



علی منتظری رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز در اين مراسم گفت: نمايشگاه شکوه توليد ملي با حضور 100 واحد توليدي در 150 غرفه به منظور معرفي دستاوردهاي صنعتي، معدني و تجاري استان از 24 تا 27 بهمن ماه به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاه هاي گيلان برگزار شد.



به گزارش خبرنگار مهر، در پايان اين مراسم از تمبر ياد بود " سيدعباس موسوي رهپيما " كه از صنعتگران باسابقه گيلان است، رونمايي شد.