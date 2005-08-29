شيراك خواستار بازنگري مجدد پيشنهادهاي اروپا از سوي ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه امروز از ايران خواست تا براي برآوردن خواست اروپا مبني بر تعليق برنامه هاي هسته اي خود، يكبار ديگر پيشنهاد سه كشور اروپايي و مشوق هاي ارائه شده از سوي آنها را مورد مورد تجديد نظر و بررسي مجدد قرار دهند.

شيراك گفت : من از ايران مي خواهم تا گزينه همكاري و اعتماد را انتخاب كند و با حسن نيت اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار دهد و به تعهدات خود در مورد تعليق فعاليت هاي مرتبط با توليد مواد شكاف پذير عمل كند.

رئيس جمهوري فرانسه با تاكيد بر اينكه ما خواستار بازنگري مجدد مقامات ايران بر مشوق هاي ارائه شده از سوي اروپا هستيم، اظهار كرد: هنوز فضاي گفتگو و مذاكره باقي مانده است، ما از ايران مي خواهيم روح مسئوليت پذيري،همكاري و اعتماد خود را بار ديگر به اثبات برساند كه در غير اين صورت متاسفانه بايد بگويم كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد و تحريم هاي احتمالي در انتظار ايران خواهد بود.

شيراك خاطر نشان كرد كه خواستار حل و فصل اين موضوع از طريق گقتگوها و مذاكرات ديپلماتيك هستيم.