اجرای نمایش " این حیاط و اون حیاط " به نفع کودکان سرطانی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در بافتی دراماتیک به مدت 15 شب در ساعت 17و30 دقيقه در سالن پلاتوی مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی همدان به روی صحنه می‌رود.

تهیه‌کننده نمایش این نمایش در گفتگو با مهر از اجرای " این حیاط و اون حیاط" در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه 28 و30 بهمن‌ماه به نفع کودکان مبتلا به سرطان با همکاری مؤسسه محک خبر داد و گفت: "این حیاط و اون حیاط" روایت افشاگرانه زندگی 2 خبرنگار است و داستان این نمایش در خصوص فعالیت‌های یک خبرنگار و عکاس است که به خاطر افشاگری‌هایشان از طرف بازوهای قدرت مورد تهدید قرار می‌گیرند.

حسین خورشید‌کوکبیان افزود: کشمکش بین دو خبرنگار و صاحبان قدرت داستان این نمایش را می‌سازد و ماجرا به رانت‌خواری و زد‌و‌بندهای اقتصادی و اجتماعی می‌رسد.

کارگردان و نویسنده این نمایش نیز با بیان اینکه این نمایش در قالب روایتی مدرن اجرا می‌شود در خصوص موضوع نمایش عنوان کرد: روزنامه‌نگاری یکی از دغدغه‌های ماست و این نمایش بهانه‌ای برای بیان معضلات اجتماعی جامعه شده است.

حسین صفی با بیان اینکه کلیشه‌های نخ نما، پاسخگوی نیاز مخاطب امروز تئاتر نیست، ادامه داد: در هنر نمایش اگر نتوانیم دغدغه مخاطب را در قالب هنر پاسخ دهیم، نمی‌توانیم با او ارتباط برقرار کنیم.

وی گفت: تئاتر تنها وسیله‌ای برای سرگرمی نیست، بلکه هنر اندیشه زنده ای است که باید مخاطب را با خود درگیر کند و در این زیبایی‌شناسی، نوع نگاه، پرداخت و متن خوب کمک می‌کند تا یک موضوع روز در قالب یک اثر هنری بیان شود.