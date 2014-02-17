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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

اجرای نمایش " این حیاط و اون حیاط " به نفع کودکان سرطانی در همدان

اجرای نمایش " این حیاط و اون حیاط " به نفع کودکان سرطانی در همدان

همدان – خبرگزاری مهر: نمایش " این حیاط و اون حیاط" به کارگردانی و نویسندگی حسین صفی به نفع کودکان سرطانی روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش در بافتی دراماتیک به مدت 15 شب در ساعت 17و30 دقيقه در سالن پلاتوی مجتمع فرهنگی و هنری شهید آوینی همدان به روی صحنه می‌رود.

تهیه‌کننده نمایش این نمایش در گفتگو با مهر از اجرای " این حیاط و اون حیاط" در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه 28 و30 بهمن‌ماه به نفع کودکان مبتلا به سرطان با همکاری مؤسسه محک خبر داد و گفت: "این حیاط و اون حیاط" روایت افشاگرانه زندگی 2 خبرنگار است و  داستان این نمایش در خصوص فعالیت‌های یک خبرنگار و عکاس است که به خاطر افشاگری‌هایشان از طرف بازوهای قدرت مورد تهدید قرار می‌گیرند.

حسین خورشید‌کوکبیان افزود: کشمکش بین دو خبرنگار و صاحبان قدرت داستان این نمایش را می‌سازد و ماجرا به رانت‌خواری و زد‌و‌بندهای اقتصادی و اجتماعی می‌رسد.

کارگردان و نویسنده این نمایش نیز با بیان اینکه این نمایش در قالب روایتی مدرن اجرا می‌شود در خصوص موضوع نمایش عنوان کرد: روزنامه‌نگاری یکی از دغدغه‌های ماست و این نمایش بهانه‌ای برای بیان معضلات اجتماعی جامعه شده است.

حسین صفی با بیان اینکه کلیشه‌های نخ نما، پاسخگوی نیاز مخاطب امروز تئاتر نیست، ادامه داد: در هنر نمایش اگر نتوانیم دغدغه مخاطب را در قالب هنر پاسخ دهیم، نمی‌توانیم با او ارتباط برقرار کنیم.

وی گفت: تئاتر تنها وسیله‌ای برای سرگرمی نیست، بلکه هنر اندیشه زنده ای است که باید مخاطب را با خود درگیر کند و در این زیبایی‌شناسی، نوع نگاه، پرداخت و متن خوب کمک می‌کند تا یک موضوع روز در قالب یک اثر هنری بیان شود.

کد مطلب 2238001

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