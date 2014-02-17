مهمترین چالش امروز قدرت متعالی تفرقه و عدم بهره برداری از ظرفیتهای آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «تحول هندسه قدرت: گذار از قدرت متدانی به قدرت متعالی» از جمله نشستهای تخصصی همایش «جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی» که توسط دانشگاه عالی دفاع ملی در اسفندماه برگزار خواهد شد، در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.



در این نشست که با همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همکاری مرکز همکاریهای علمی پژوهشیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در روز پنج شنبه 24 بهمن ماه برگزار گردید، دکتر علیرضا صدرا، استاد دانشگاه تهران و حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، دیدگاه علمی خود را درباره تحول هندسه قدرت و گذار از هندسه قدرت متدانی به قدرت متعالی را بیان داشتند.



صدرا در بحث خود با اشاره به این نکته که حضرت امام(ره) حکمت را وارد حکومت کرده اند به بیان هندسه متعالی پرداخت و ضمن استشهاد از خواجه نصیر طوسی هندسه را به هندسه حسی و عقلی تقسیم نمود و اظهار داشت: هندسه عقلی ما را به جوهری که تغییر ایجاد می کند، می رساند و فایده آن طریق رسیدن به حقیقت و رشد عمل صالح است.



وی ضمن استشهاد از قرآن کریم، ظرفیتهای قدرت متعالی را پیروزی عده ای قلیل در برابر کثیر بیان کرد.



این استاد دانشگاه تهران، پس از بیان این مقدمه با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به تحلیلهای مختلفی که از آن ارایه شده است اشاره کرد و تحلیل "فوکو" را که عنصر معنویت در انقلاب اسلامی ایران را برجسته نموده است، نزدیک به تبیین قدرت متعالی دانست و ضمن اشاره به دکترینهای رقیب، به این مطلب رسید که انقلاب اسلامی ایران بسط قدرت نرم بوده و بُعد متعالی قدرت را که جوهره قدرت است مشخص کرده است.



دکتر صدرا در بخش دوم بحث عملی خود به معنای قدرت اشاره کرد و با بیان چگونگی فهم ما از قدرت متعالی، راهکار عبور از قدرت متدانی به قدرت متعالی را تقوا و نظم و عدم افراط و تفریط بیان کرد.



وی مهمترین چالش قدرت متعالی در جهان امروز را تفرقه و عدم بهره برداری از ظرفیتهای قدرت متعالی دانست.



در ادامه این نشست حجت الاسلام لکزایی به ارائه بحث پرداخت. وی در سخنان خود، به ضرورت بحث از قدرت متعالی اشاره کرد و ضمن مفروض گرفتن این بحث، گستره و قلمرو این موضوع را در ابعاد مختلف فلسفی، فقهی، اخلاقی و... بیان داشت.

وی محدوده بحث خود را منظر انسان شناسی قدرت متعالی تعریف نمود و در ادامه به بیان شاخصهای قدرت متعالی و متدانی از منظر انسان شناسی پرداخت.



رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به نظریه «دو فطرت» حضرت امام(ره) از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، "فطرت مخموره" که فطرتی الهی است را به عنوان فطرتی که به عنصر عقل می رسد، تبیین کرد و فطرت مقابل آنرا "فطرت محجوبه" که به عنصر جهل تعلق دارد معرفی نمود و در ادامه به بیان شاخصه های هر یک از قوای انسان پرداخت.



دکتر لکزایی قوه عاقله که غایت آن قرب الهی است و به منبع الهی و امکانات مادی تعلق دارد، تأمین کننده قدرت متعالی انسان دانست و در برابر آن هفت الگو را با صفات و ویژگیهای خاص آن تبیین کردد.



وی در جمع بندی مباحث خود با اشاره به گفتمان پهلویسم و کمالیسم در منطقه خاورمیانه، ابتکار حضرت امام(ره) را سبب فرو ریختن این گفتمانها و تمامی تلاش های امپرلیسم در منطقه دانست.