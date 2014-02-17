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۲۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵

قاسمی:

مدارس مازندران در جهت رویکردهای نو حرکت می کنند

مدارس مازندران در جهت رویکردهای نو حرکت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندارن گفت: مدارس استان در جهت رویکردهای نو حرکت می کنند، از اینرو با تحول عظیمی در آموزش و پرورش مواجه هستیم.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی صبح دوشنبه در نشست دبیرخانه جشنواره ملی مطبوعات و رسانه های مجازی حوزه کودکان گفت: تغییرات محتوای کتاب درسی و فعالیت های رسانه ایی می توانند در راستای پرورش فکری کودکان مناسب باشد.

وی با اشاره به روند پرشتاب دگروگونیهای اسای در حوزه های مختلف تصریح کرد: فضای مجازی فرصت خوبی برای جلب نظر کودکان و نوجوانان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: جشنواره مطبوعات کودکان می تواند در نهادینه کردن مضامی فرهنگی و تدوین شیوه های درست ارائه دیدگاههای اسلامی در تربیت و پرورش کودکان موثر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: جشنواره مطبوعات در فرهنگ سای و رشد کودکان تاثیرگذار است و فرصتی فراهم می آورد تا تولیدات مربوط به حوزه های کودکان دیده شود.

وی بیان داشت: این جشنواره موجب شکوفایی استعداها می شود و در کسب تجارب سازنده برای نوجوانان مفید است و از سوی دیگری سبب تقویت مراکز متولی امور کودک و نوجوان می شود.

وی با اشاره به تاثیرات رسانه ها گفت: رسانه ها می تواند در به روز رسانی کتابها نقش موثری داشته باشند.

کد مطلب 2238005

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