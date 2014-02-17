صرف 80 میلیارد ریال برای سکونتگاههای غیر رسمی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مومنی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون بیش از 80 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی این استان صرف شده است.

وی همچنین با اشاره به اعتبارات صرف شده برای اجرای مطالعات سکونتگاههای غیر رسمی لرستان تصریح کرد: در این زمینه نیز دو میلیارد و 400 میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مجری پروژه های بافت فرسوده استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر سکونتگاههای غیر رسمی استان مساحتی بالغ بر 551.54 هکتار از مساحت شهرهای خرم آباد، بروجرد، دورود و الیگودرز را به خود اختصاص داده است گفت: در این راستا تهیه مطالعات طرح های توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان اولین اقدام در این زمینه بوده است.

مومنی با بیان اینکه این مطالعات در شهرهای خرم آباد و بروجرد به تصویب ستاد توانمندسازی استان رسیده است عنوان کرد: همچنین روند مطالعات توانمندسازی شهر دورود نیز 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحت توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی خرم آباد بیان داشت: تملک 194 واحد مسکونی، احداث خیابان 18 متری، خانه محله، ساختمان بهزیستی، ساختمان درمانی محله گل سفید از جمله این اقدامات بوده است.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان لرستان همچنین احداث ساختمانهای نیروی انتظامی، ساختمان محله، خیابان 10 متری، مرکز بهداشتی و درمانی، ساختمان بهزیستی، تملک 66 واحد مسکونی در خیایان 12 متری، احداث 123 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر و ... در محله علی آباد را از دیگر اقدامات صورت گرفته درشهر خرم آباد برشمرد.

